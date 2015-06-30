阿特兰——我们不做假机油，因为假的太贵

随着消费水平的日益提高，我国汽车普及的渗透度也逐渐加大，汽车的保养和维护也成为了大众所关注的重点问题，这里主要来说一说汽车润滑油的问题。

首先给大家做一个简单的小科普，润滑油绝不等同于机油，这是很多人的一个误区。润滑油顾名思义，就是对各种机械起到一定的润滑作用的油质用品，他包括机油、黄油、齿轮油等。当然我们用的最多的也是最关心的就是机油，因为机油的重要性对于一辆汽车来说是无法比拟的存在。润滑油的作用点是在机动车的发动机上，我们知道，发动机就相当于机动车的心脏，只有完好的发动机才能把将机动车运转到一个最佳的状态，也是驾驶人员的安全保障。发动机是由很多内部零件组成，这些零件在高速运转的过程中会不断地摩擦，同时也会因为摩擦运动的原因而产生大量的热量，这些温度最高可达到600摄氏度。也正是由于这样的摩擦和高温，零件很容易受损，从而降低我们的使用功能性和安全性。要想更加完好的保护这些零件使其尽可能的减少损害，就需要好的保护膜，这层保护膜就是好的润滑油。阿特兰润滑油是一种高品质的润滑油，产自中东迪拜原油生产基地的阿特兰润滑油绝对是成为发动机的保护卫士的最佳选择。这里将从润滑油的几大功效来全面解读阿特兰润滑油的坚实效用。1.降低摩擦，减少磨损：阿特兰润滑油在机械运转的过程中，对高速运转的零件进行表面隔离，降低摩擦系数，使零件之间进行柔和运动，这样只产生分子内部摩擦而不产生零件表面的干涩摩擦，可以延长零件的使用寿命。2.防锈作用：阿特兰润滑油可以在使用的过程中对外界的物质进行有效的隔离，防止空气、水滴、尘埃等具有腐蚀性的物质对零件进行锈蚀氧化。3.冷却作用：阿特兰润滑油可以在机械的运转中对热量进行吸收传递和发散，最可能的降低由于运转而产生的温度。4.密封作用：阿特兰润滑油将减少外界杂质对零件的干扰，使零部件拥有一种密封的使用环境。5.减震作用：在机械收到冲击力的时候，阿特兰润滑油可以起到保护的作用，冲减震动的压力。6.清洁作用：具有粘性的阿特兰润滑油，可以在循环的使用过程中将残留的杂质带出。使零部件的工作环境更加洁净。7.能源节省：阿特兰润滑油可以一定程度上的提供动力的传递，由于液压传动的作用，零件的使用损害度也会大大的降低。

阿特兰润滑油的功能可谓是“一油俱全”， 不仅简单的具有隔离减少摩擦的作用，还拥有更多的新型功能可供广大消费者使用。比如阿特兰润滑油的清洁功能、减震功能、密封功能、冷却功能、动力传递功能、防锈功能等等，这些都是阿特兰润滑油的几大功能集合，阿特兰润滑油不断的更新和改良技术，将润滑油的功能可以做到极致化的体现。当然这些功能的开发离不开制作单位的辛勤工作，也就是我们所说的团队效应和品牌效应。阿特兰润滑油是有着较为成熟的企业运转机制和根基为背景的高质量润滑油。1998年公司在阿联酋成立，阿特兰润滑油是由中东迪拜生产基地产出，无论是配方还是原油，阿特兰润滑油都已达到美国认可的最高标准。阿特兰润滑油根据各种发动机的需求和客户的需求的不同制作了多种多样的产品，其中包括柴油发动机机油，汽油发动机机油等，又根据配方和制作方法不同，分为半合成机油、顶级全合成机油、SN级全合成机油等各种机油。容量的大小和外型也是经过精心加工而成，充分考虑到顾客的需求。不仅仅是汽车机油，轮船等一切使用发动机的机械都可以在阿特兰润滑油这里找到。除此之外阿特兰润滑油的服务体系也是在同行业当中脱颖而出的。首先阿特兰润滑油在国内已有大量的合作商，各大4S店、汽车维修、汽车美容、汽车装饰等店面都有阿特兰的润滑油的产品和服务，另外，阿特兰润滑油的代理销售点也在不断地扩大。阿特兰润滑油的服务还包括人工对产品的解释和技术指导，在阿特兰润滑油的销售过程中，会给您提供一定的建议和意见，阿特兰润滑油的相关技术数据和使用方法、使用时长和维护事项等均会一一阐明，好的技术指导才会让阿特兰润滑油发挥更好的功效。

阿特兰润滑油并不止步于现状，它所在的公司和制作团队，将在润滑油所涉及的各个领域里力求更好，无论是从配方的改良和开发方面还是从生产的技术链条方面，阿特兰润滑油都会是引领最高端最前卫的润滑油领跑者。