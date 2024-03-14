EA"GREATAVERAGER"-设置





专家顾问不需要初始设置。 只需在EURUSD H1图表上安装专家顾问，并在必要时更改资金管理模式。





请务必使用具有对冲可能性的帐户类型。

杠杆从100。

任何账户货币。

最低存款额为200美元，标准设置的建议价值为500美元。

专家顾问的目的是在货币对EURUSD，GBPUSD，AUDUSD，USDCHF，USDCAD，USDJPY上工作。

使用H1时间表。

策略测试器中的模拟模式应该是OHLC M1。





专家参数: