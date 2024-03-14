EA"GREATAVERAGER"-设置

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下载"EA GreatAverager": https://www.mql5.com/zh/market/product/108774
专家顾问不需要初始设置。 只需在EURUSD H1图表上安装专家顾问，并在必要时更改资金管理模式。
- 请务必使用具有对冲可能性的帐户类型。
- 杠杆从100。
- 任何账户货币。
- 最低存款额为200美元，标准设置的建议价值为500美元。
- 专家顾问的目的是在货币对EURUSD，GBPUSD，AUDUSD，USDCHF，USDCAD，USDJPY上工作。
- 使用H1时间表。
- 策略测试器中的模拟模式应该是OHLC M1。
专家参数:
- Mode selection - 多币种全自动多币种模式或仅在一个图表上工作。
- MM selection - 资金管理的选择。 "手动"："手动设置首单批次"参数用于选择交易量。 "最小"：可能的最小音量。 "保守"：使用再投资的保守（0.01）策略。 "Standart"：使用再投资的标准（0.02）策略。 "激进"：使用再投资的激进（0.03）策略。 "赌博"：使用再投资的非常积极的（0.05）策略。
- Switch - 选择允许的交易方向。
- OnlySupport - 禁止开设新的一系列职位。 该系列的第一笔交易将不会被打开。 已经开放的头寸将继续使用新的平均交易的开放。
- Percent TP target - 利润金额占标准（内置专家顾问）价值的百分比。
- StopLoss in points - 止损点。
- MANUAL setting first order lot - 系列中第一笔交易的手数。 它仅与"MM选择=手动"一起使用。 如果参数值为负数：它被用作永久手数（例如："手动设置第一个订单手数"=-0.01交易将以0.01手的数量打开）。 如果参数值为正数：表示每1000美元存款的交易量（例如："手动设置第一批订单"=0.04，账户上的2000美元，交易量将为0.08批）。
- Magic Number - 专家的神奇数字。
- Slippage - 可接受的滑点。
- Swap limit - 允许的最小交换。