Alfa是一款高效的辅助系统，为交易者提供各种便捷的功能，让交易者在操作中更轻松的管理订单，系统提供了可视化的订单操作界面，与大多面板不同的是你无需到MT4后台就能在面板中查看自己当前的实时盈亏情况，系统人性化的把当前持仓中盈亏额度最大的进行了分类与排序，这样能让交易者更能直观的了实时的盈亏情况，同时也支持在面板中执行平仓操作，对于高频交易者这一功能很重要。

对趋势交易者Elan提供了非常强大的趋势绘制订单功能，交易者只需在图表中绘制自己想要成交的趋势线，ELan会根据画好的趋势线自动执行订单操作，这一过程趋势订单会同市场价格同步变化直到成交，这对于没时间盯盘且自控能力差的交易者非常有用。

对于多帐户管理的交易者Elan提供了跟单功能，让交易者在多个帐户中与一个主帐户同时执行相同的操作，Elan提供了非常人性的跟单识别功能让交易在不同后缀的产品中自动实现跟单，你不需要添加或注释不两产品的后缀名就能实现跟单操作。



以上只是对一些常用功能的介绍，具体功能与使用细节请参阅下面使用说明







Alfa 是一个辅助系统，旨在提高交易者的交易效率，Alfa不会自动交易，而是由交易者手动完成交易。因此，在 Elan 的历史交易中测试它毫无意义，因为它只是一个辅助系统。

（如果您想更好的熟悉和使用Elan，请务必仔细阅读以下说明）





Alfa由以下6个系统模块组成，每个模块实现不同的功能。

PM：持仓模块可以让交易者更便捷地管理自己的仓位。已经成交的订单会显示在这里。为了让交易者更直观地了解自己的盈利情况，系统对盈亏金额大小进行了排例整理，可以在这里进行平仓，这样可视化的操作极为方便。







DS：统计模块可以让交易者更精准地了解每个时间段的交易或盈利状况。选择不同的时间段可以切换到您想要查询的时间段。Elan提供月度、周度和每日查询，您只需在不同时间段之间切换即可。





OM：订单模块，方便交易者更好地管理订单。这里显示尚未成交的订单。系统会在此显示最新的订单，并按买入和卖出进行分类，以便您直观地了解当前的订单情况，您可以在此处删除订单。



CI：账户模块让交易者更好地了解自己的平台和账户信号，在这里，您可以查看当前品种的一些信息，右侧是账户信息。（底部信号提示是Elan内置的一套市场识别模型，为交易者提供买卖信号作为参考）



MI：市场模块让交易者更好地了解当前市场中产品的当前数据，系统对涨跌幅进行分类，并按照最大幅度排序，点击相关产品即可立即切换到相应产品图表，让您更好地进行图表操控。



DC：跟单系统允许交易者管理多个账户， 要管理多个账户，您需要在 两个终端加载ELan ，配置非常简单，只需在一个终端打开信号，在另一个终端打开接收终端即可，具体操作取决于交易者选择哪个终端作为信号终端， 加载接收端的帐户会同步信号端的帐户执行相同订单操作，实现跟单，当然接收端可设置跟单的倍率实现不同跟单效果，例如，接收端倍率设置为0.5倍时，当信号端交易1手欧美，接收端交易0.5手。

( 复制系统中相关信号描述

订单相关信息 B=买入 S=卖出 BL=买入限价 SL=卖出限价 BS=买入止损 SS=卖出止损

余额相关信息 B=余额 P=利润 E=股权 M=保证金 F=可用保证金 L=保证金水平 )

下面对菜单栏中的工具进行介绍：





1：为交易者准备了音乐放松。





2：这里是当前图表周期的信号提示，以账户体系中的信号为参考，最好重点关注账户中的信号。





3：界面切换为简约模式，更加美观明亮。





4：界面切换为护眼模式，颜色更深，色彩更丰富。





5：中文开关，可以使用中文。





6：英文切换，可以使用英文。

7.小窗口模式。

8：窗口最小化。





9：窗口最大化。





10：从图表中卸载Elan表。









下面就该面板的基本功能进行介绍。 SL：止损设置 TP：止盈设置

卖出：市场卖出





Loss_4： 关闭当前持仓中亏损金额最大的4张订单。





Profit_4：关闭当前持仓中盈利金额最大的4张订单。





关闭：关闭所有已成交的持仓订单。 （平仓时系统提供A、P两个选项，A为全部平仓，P为保护平仓， 系统默认为A。 在状态 A 下，系统将平仓所有仓位。在状态 P 下，系统将仅平仓 Elan 创建的交易，其余交易将受到保护， 这样可以避免平掉不是Elan创建的订单或仓位。 。 （注意：删除按钮也会同步 A 和 P 的设置。） 如图提示所示。）









删除订单：删除所有未成交的订单。 （提示：风险控制设置功能隐藏 删除 按钮后面，鼠标指针放在上面最左侧或右侧显示风功设置入口，Elan提供两种风控模式，1净值达到设置额度关闭所有仓位，2保证金比例达到设置比例关闭所有仓位，可以根据自身情况先择 ）









下面开始介绍工具栏。除了以上6个系统模块和其他功能外，Elan还为交易者提供了非常不错的底部工具栏。这些小工具非常实用且易用，为交易者提供了常用功能的实现（其中最特别的是7、8）。





1、将当前图表切换为红色上升K线。





2. 显示订单的止盈和止损水平。





3. 隐藏订单的止盈和止损水平。





4. 清除图表中交易留下的箭头。





5. 删除图中多余的绘制线条或对象。





6、将当前图表切换为绿色上升K线。

7. 打开绘制趋势订单功能。（如果您想绘制趋势单，需要点击此处，然后在图表中绘制趋势线，并勾选发送订单。在此期间，订单价格会与趋势线同步变动，直至成交完成。如果您想重新绘制，可以再次点击勾选图标取消）

8.打开订单系统后，会出现一个订单操作面板，功能非常强大。以下是订单系统的相关介绍。（风险锁定，Lock这是风险锁定，输入您可承受的亏损金额，系统会根据该金额与止损线的距离计算出您可以交易的手数）





当您下订单时，会出现以下图标

R：此处添加止损重置线，当市价触及R线时，系统会将止损设置为入场价，从而实现零风险。

勾选：当有多个订单时，界面会非常混乱。点击此处使用图表界面，使界面更加清晰，其他订单将被隐藏。（可与上述2、3功能配合使用）。





T：可在此处添加两级止盈。系统默认值为50%，并根据成交订单比例进行平仓。

S：可在此处添加两级止损。系统默认值为50%，并根据成交订单比例进行平仓。（注：添加R、T、S线后，需要分别拖动一次才能激活。 ）





9：鼠标切换单击和双击交易模式。（这样做是为了避免交易者误触。1表示单击，2表示双击。交易者可以根据自己的需要进行切换）

外观界面展示 最大化



最小化

















