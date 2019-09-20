指标“识别趋势”( «Identify Trend PRO»)。

识别趋势PRO 指标是流行的识别趋势指标的高级版本。新版本的指标增加了三种新的平均模式。这种平均值的算法具有低延迟，同时是外汇市场中最佳的错误信号滤波器。

Identify Trend 识别趋势PRO指标使您能够非常准确地，最重要的是，延迟很小，将最佳入口点设置为位置，以及确定真实趋势的开始。这种指标非常适用于通过剥头皮策略进行交易和使用长期交易策略。

Identify Trend PRO 指标中使用以下四种高级平均算法

1) XC=XF - XS + SMMA

2) XF=<x/SMMA>*SMMA

3) XS=<x*SMMA>/SMMA,

4) XM=(Max({x})+Min({x}))/2,

其中x是历史点，<...>是平均过程，该算法在以下屏幕截图中详细描述。