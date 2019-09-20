指标“识别趋势”( «Identify Trend PRO»)。

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识别趋势PRO 指标是流行的识别趋势指标的高级版本。新版本的指标增加了三种新的平均模式。这种平均值的算法具有低延迟，同时是外汇市场中最佳的错误信号滤波器。
Identify Trend 识别趋势PRO指标使您能够非常准确地，最重要的是，延迟很小，将最佳入口点设置为位置，以及确定真实趋势的开始。这种指标非常适用于通过剥头皮策略进行交易和使用长期交易策略。
Identify Trend PRO 指标中使用以下四种高级平均算法
1) XC=XF - XS + SMMA
2) XF=<x/SMMA>*SMMA
3) XS=<x*SMMA>/SMMA,
4) XM=(Max({x})+Min({x}))/2,
其中x是历史点，<...>是平均过程，该算法在以下屏幕截图中详细描述。
指标读数是可视的，非常简单，不需要评论。
指标的蓝线标志着上升趋势，黄金线是平坦的，红线是下降趋势。因此，当红色或金色线被蓝色替换时，买入的入口点和卖出的入口点 - 相反，当蓝色或金色线被红色替换时。
该指标有各种警报。当指示器指示（趋势方向）在最后两个柱上重合时，警报被激活。
指标设置。
- Price type -价格类型。参数值: Close price, Open price, High price, Low price, Median price ((high + low)/2 - 默认情况下), Typical price ((high + low + close)/3), Weighted price ((high + low + 2*close)/4).
- The averaging method - 平均法. 参数值: XC=XF - XS + SMMA (默认情况下), XF=<x/SMMA>*SMMA, XS=<x*SMMA>/SMMA, XM=(Max({x})+Min({x}))/2.
- The averaging period - 平均期. 参数值任何整数(3默认情况下).
- The Signal method - 交易信号警报的类型. 参数值: No, Send alert, Print (in expert), Comment (in chart), Sound + Print, Sound + Comment, Sound, Push + Comment, Push, Mail + Comment, Mail.
截图。