指标“识别趋势”( «Identify Trend PRO»)。
交易系统

指标“识别趋势”( «Identify Trend PRO»)。

20 九月 2019, 17:18
Aleksey Ivanov
Aleksey Ivanov
1
631
             

识别趋势PRO 指标是流行的识别趋势指标的高级版本。新版本的指标增加了三种新的平均模式。这种平均值的算法具有低延迟，同时是外汇市场中最佳的错误信号滤波器。

Identify Trend              识别趋势PRO指标使您能够非常准确地，最重要的是，延迟很小，将最佳入口点设置为位置，以及确定真实趋势的开始。这种指标非常适用于通过剥头皮策略进行交易和使用长期交易策略。

 

              Identify Trend PRO 指标中使用以下四种高级平均算法

   1)   XC=XF - XS + SMMA

   2)   XF=<x/SMMA>*SMMA

   3)    XS=<x*SMMA>/SMMA,

   4)    XM=(Max({x})+Min({x}))/2,       

其中x是历史点，<...>是平均过程该算法在以下屏幕截图中详细描述。

 

指标读数是可视的，非常简单，不需要评论。

指标的蓝线标志着上升趋势，黄金线是平坦的，红线是下降趋势。因此，当红色或金色线被蓝色替换时，买入的入口点和卖出的入口点 - 相反，当蓝色或金色线被红色替换时。

              该指标有各种警报。当指示器指示（趋势方向）在最后两个柱上重合时，警报被激活。

 

指标设置。

  • Price type  -价格类型。参数值: Close price, Open price, High price, Low price, Median price  ((high + low)/2   - 默认情况下), Typical price ((high + low + close)/3),    Weighted  price  ((high + low + 2*close)/4). 
  • The averaging method   -   平均法.  参数值:  XC=XF - XS + SMMA (默认情况下), XF=<x/SMMA>*SMMA, XS=<x*SMMA>/SMMA, XM=(Max({x})+Min({x}))/2.
  • The averaging period    -  平均期. 参数值任何整数(3默认情况下).
  • The Signal method -   交易信号警报的类型. 参数值:  No, Send alert, Print (in expert), Comment (in chart), Sound + Print, Sound + Comment, Sound, Push + Comment, Push,   Mail + Comment, Mail.

 

截图。







 在此处购买或下载“ Identify Trend PRO ”指标。 


到首页

#指标, 趋势识别, 强大的过滤