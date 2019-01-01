: Low , Middle (

Signal Identification Method - 信号识别方法 . 参数值 : By the last two bars (« 根据最后两个酒吧 » – 默认情况下 ), By closed candle (« 通过封闭的蜡烛 »), By closed candle and by the previous for it bar (« 在封闭的蜡烛和前一个酒吧 »).