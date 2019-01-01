指示器敏感信号。
交易系统

指示器敏感信号。

1 一月 2019, 17:37
Aleksey Ivanov
Aleksey Ivanov
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使用作者开发的过滤方法的敏感信号指示器允许以高概率建立真实趋势运动的开始。该指标过滤随机价格走势，因此对货币兑换交易非常有效。作者开发的过滤在几次迭代中进行，揭示了常规价格运动的真实轨迹（更确切地说，这种运动的最可能的曲线）并绘制它。

           “敏感信号”指示器的指示生动，非常简单，不需要注释。蓝色三角形位于价格运动的常规成分的上升趋势中，红色三角形呈下降趋势。因此，当红色三角形被蓝色替换时，买入的入口点。当蓝色三角形被红色替换时，您需要打开一个卖出位置。

指标的敏感度级别由选项决定  «Select sensitivity level»。同时，您需要了解增加灵敏度级别不仅会减少信号的延迟，还会增加发出错误信号的可能性。

在指标的最新版本（2.0）中，添加了各种警报。当指示器指示（趋势方向）在最后两个柱上重合时，警报被激活。

 

指标设置。

  • Price type  -价格类型。参数值: Close price, Open price, High price, Low price, Median price  ((high + low)/2  -默认情况下), Typical price ((high + low + close)/3),    Weighted  price  ((high + low + 2*close)/4). 
  • The averaging method -平均法. 参数值: Simple, Exponential (默认情况下), Smoothed, Linear weighted.
  • The averaging period    -  平均期. 参数值任何整数(20默认情况下).
  • Select sensitivity level   -  指标的敏感程度。 参数值: Low, Middle (默认情况下),  High  Strongest.
  • Dimensions of markers标记的大小。参数值: 任何整数  (2默认情况下).
  • Signal Identification Method  -信号识别方法. 参数值:  By the last two bars 根据最后两个酒吧» – 默认情况下),  By closed candle通过封闭的蜡烛»),  By closed candle and by the previous for it bar在封闭的蜡烛和前一个酒吧»).
  • The Signal method -  交易信号警报的类型. 参数值:  No, Send alert, Print (in expert), Comment (in chart), Sound + Print, Sound + Comment, Sound, Push + Comment, Push,  Mail + Comment, Mail.



截图。


 


 




  您可以通过链接购买或下载敏感信号指示器.


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#指标, 趋势识别, 迭代滤波