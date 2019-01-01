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使用作者开发的过滤方法的“敏感信号”指示器允许以高概率建立真实趋势运动的开始。该指标过滤随机价格走势，因此对货币兑换交易非常有效。作者开发的过滤在几次迭代中进行，揭示了常规价格运动的真实轨迹（更确切地说，这种运动的最可能的曲线）并绘制它。
“敏感信号”指示器的指示生动，非常简单，不需要注释。蓝色三角形位于价格运动的常规成分的上升趋势中，红色三角形呈下降趋势。因此，当红色三角形被蓝色替换时，买入的入口点。当蓝色三角形被红色替换时，您需要打开一个卖出位置。
指标的敏感度级别由选项决定 «Select sensitivity level»。同时，您需要了解增加灵敏度级别不仅会减少信号的延迟，还会增加发出错误信号的可能性。
在指标的最新版本（2.0）中，添加了各种警报。当指示器指示（趋势方向）在最后两个柱上重合时，警报被激活。
指标设置。
- Price type -价格类型。参数值: Close price, Open price, High price, Low price, Median price ((high + low)/2 -默认情况下), Typical price ((high + low + close)/3), Weighted price ((high + low + 2*close)/4).
- The averaging method -平均法. 参数值: Simple, Exponential (默认情况下), Smoothed, Linear weighted.
- The averaging period - 平均期. 参数值任何整数(20默认情况下).
- Select sensitivity level - 指标的敏感程度。 参数值: Low, Middle (默认情况下), High 和 Strongest.
- Dimensions of markers –标记的大小。参数值: 任何整数 (2默认情况下).
- Signal Identification Method -信号识别方法. 参数值: By the last two bars («根据最后两个酒吧» – 默认情况下), By closed candle («通过封闭的蜡烛»), By closed candle and by the previous for it bar («在封闭的蜡烛和前一个酒吧»).
- The Signal method - 交易信号警报的类型. 参数值: No, Send alert, Print (in expert), Comment (in chart), Sound + Print, Sound + Comment, Sound, Push + Comment, Push, Mail + Comment, Mail.
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