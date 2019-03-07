指标“识别趋势”( «Identify Trend»)。
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指标“识别趋势”( «Identify Trend»)。

7 三月 2019, 18:20
Aleksey Ivanov
Aleksey Ivanov
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指标使用相当简单但强大的过滤方法基于移动中位数。指标“识别趋势"允许非常准确地，并且最重要的是，具有小的延迟以建立（1）真实趋势移动的开始，以及（2）识别平坦。这种指标既可用于通过剥头皮策略进行交易，也可用于长期交易策略。

              当平均周期为3巴时，最好确定趋势 , 平面 - 周期为13巴。指标读数是可视的，非常简单，不需要评论。

指标的蓝线标志着上升趋势，黄金线是平坦的，红线是下降趋势。因此，当红色或金色线被蓝色替换时，买入的入口点和卖出的入口点 - 相反，当蓝色或金色线被红色替换时。

              该指标有各种警报。当指示器指示（趋势方向）在最后两个柱上重合时，警报被激活。

 


指标设置。

  • Price type  -价格类型。参数值: Close price, Open price, High price, Low price, Median price  ((high + low)/2  -默认情况下), Typical price ((high + low + close)/3),    Weighted  price  ((high + low + 2*close)/4). 
  • The averaging period    -  平均期. 参数值任何整数(3默认情况下).
  • The Signal method -  交易信号警报的类型. 参数值:  No, Send alert, Print (in expert), Comment (in chart), Sound + Print, Sound + Comment, Sound, Push + Comment, Push,  Mail + Comment, Mail.

截图。








在链接上下载免费指标“识别趋势”。 



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