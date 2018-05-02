指示器 «Signal Bands»
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指示器 «Signal Bands»

2 五月 2018, 19:06
Aleksey Ivanov
Aleksey Ivanov
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指标描述。

 

Signal Bands” 是一种先进而深入的信息统计处理，是一个敏感而方便的指标，可以让主图立即看到和（1）价格走势趋势和（2）清晰的渠道和（3）这一趋势变化的潜在迹象。该指标可用于任何规模的图表，但由于其对当前市场状况的敏感度较高，因此对于剥头皮尤其有用。(scalping)

 

指标执行的功能：

    首先，信号波段指标绘制所有价格波动恰好吻合的通道，其中默认设置（Channel width factor = 1.0）决不会超过此通道的限制。（除信号信息峰值很高的情况外，当信号另一端的峰值直接进入信道时除外。参见图。 1分1-4）。

      其次，通道线上的尖锐排放（尖峰）表明价格变动的方向发生了变化。该指标在价格变化之前提供图形信号。(1-2个酒吧 )

 

指标设置。

  • Price type  - 价格类型. : Close price (默认情况下), Open price, High price, Low price, Median price  ((high + low)/2),  Typical price ((high + low + close)/3),    Weighted  price  ((high + low + 2*close)/4). 
  • The averaging method   -平均法.  :  Simple (默认情况下), Exponential,   Smoothed,  Linear  weighted.
  • The averaging period    -  平均期间
  • Channel width factor    -   通道宽度因子

 

截图。


 

图片  1. USDCHFDaily. 

点1-4，信号线落入价格的价格范围 - 一个强烈的信号。图像1的比例尺底部的尖锐峰值未被击中，并且如图2所示。

 


图片  2. USDCHFDaily 大规模。


图片  3. EURUSDM15. 


图片  4. AUDUSDDaily. 


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