指示器 «Signal Bands»

指标描述。



“ Signal Bands” 是一种先进而深入的信息统计处理，是一个敏感而方便的指标，可以让主图立即看到和（1）价格走势趋势和（2）清晰的渠道和（3）这一趋势变化的潜在迹象。该指标可用于任何规模的图表，但由于其对当前市场状况的敏感度较高，因此对于剥头皮尤其有用。(scalping)

指标执行的功能：



首先，信号波段指标绘制所有价格波动恰好吻合的通道，其中默认设置（Channel width factor = 1.0）决不会超过此通道的限制。（除信号信息峰值很高的情况外，当信号另一端的峰值直接进入信道时除外。参见图。 1分1-4）。

其次，通道线上的尖锐排放（尖峰）表明价格变动的方向发生了变化。该指标在价格变化之前提供图形信号。(1-2个酒吧 )

指标设置。



Price type - 价格类型 . 意 : Close price ( 默认情况下 ) , Open price, High price, Low price, Median price ( (high + low)/2 ), Typical price ( (high + low + close)/3 ), Weighted price ( (high + low + 2*close)/4 ).

The averaging method - 平均法 . 意 : Simple ( 默认情况下 ) , Exponential, Smoothed, Linear weighted .

The averaging period - 平均期间

Channel width factor - 通道宽度因子

截图。







图片 1. USDCHFDaily.

点1-4，信号线落入价格的价格范围 - 一个强烈的信号。图像1的比例尺底部的尖锐峰值未被击中，并且如图2所示。





图片 2. USDCHFDaily 大规模。





图片 3. EURUSDM15.





图片 4. AUDUSDDaily.





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