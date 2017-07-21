关于我的止损：顺势轻仓，轻仓死扛，手动止损





文（单康琦|v信kq8247）

关于外汇交易的思路：

来回做的人，要醒悟，我从顿悟到现在，不断的磨合自己 ，改变了很多做单思路。

从来不一个品种做两个方向

我看空，即使他上涨300点，我都不会坐一个多，不会做一个违背自己思路的反向单

做两个方向太累还不好把握，非常简单的长期多空分水岭，200日均线日K

以下，只空不多，再上只多不空，再加上K线形态，我从以前学了很多指标，到现在抛弃很多指标，指标不是不好，越到最后，越是发现简单才是真的。

关于降低风险：

降低风险最好的办法就是轻仓，可能你们认为轻仓不挣钱，挣钱要重仓，我发过的是0.02的头寸，加了几次，累计才0.12手，但是能挣400多美金，虽然400不多，我头寸是0.02，我风险有多小你们自己可以算，轻仓布局，突破加仓一样是有大利润的

关于加减仓保护损：

头寸拿对的时候，一定要加仓，我有几种自己加仓办法

第一种：就是在行情很好，比如急跌，或者跌了一部分了，减掉一部分头寸，然后挂更好的位置加回来，这种补仓方法，加约大于之前减掉的头寸的仓位

第二种就是急跌启动之时，正好在加仓，这种 加仓要小点，加头寸的50%以下

第三种是突破加仓，这种也不能过大

加仓后迟迟不下去，注意可以减掉

第二隔夜持有的时候，把止损加进去，或者 减掉一部分，然后挂一个好位置去接，谋事在人 成事在天，能不能成还要看运气

举个例子

长线机会，布局长线，一个长线，比如黄金160点，1360跌到1200

我5000美金

我当时在1240到1360布局了0.3手空单，1343 1355 1360 三个空单

然后跌到1326附近，我减了0.1手，留有0.2手，那天反弹1338的时候，加了0.2手，持有0.4手

这里，有0.2手是我长线持有的，0.2手是短线持有的，用长线思维做短信的做法，我是

跌到1320，破新低或者突破支撑，我就加仓，加总头寸的一般，这个时候，我加仓会加0.2，因为我总头寸是0.4，这个时候总共是0.6

当跌到1310附近，跌不动了，感觉到力竭了，我就减掉一半，减掉0.3手，还有0.3

再挂个好位置，比如1230，如果能成功挂到，这个时候就又有0.6手了空单了，现在做长线的仓位是0.3，做短线的是0.3

然后突破1300，我再加仓，0.3，总共是0.9 手

等再决定跌不动了，减掉0.45左右，这个比例真仓的时候，会有变化，只会越来越小，也有时候没给反弹加仓机会，拿就等突破加仓

这么下来，1280支撑，反弹，1260加

这个时候，我可能有1手多了，100点以上的趋势行情，一般0.3手布局头寸，最后都会持有1手以上，中间通过换仓来降低风险，然后中间换的仓就是长线趋势中的短线，但是我风险还是最高的时候0.3手，5000美金，当时只占用6%的保证金，风险就在这里，完成加仓后，一般不减掉是不在反弹加仓，多半是突破加仓，反弹之前减掉了，才会反弹加仓，一般是跌了100点以上后，我就不加仓了，再慢慢减掉，所以，通过轻仓布局，慢慢通过一波大行情不断的换手加仓，最后一波翻倍或者几倍都可能，也有意外的时候，一个大反弹把所有止损都大了，这个时候就要重新布局，只要趋势不变就变我的操作思路

上面一段是我以长线思维做短线补仓的精髓，是我顿悟后，7个月的磨合不断修改后的最后方法，可能有不对，我觉得我还要一年左右的磨合，最后形成一个比较量化的东西，就是越来越简单

这个是顿悟7个月后，不断修改，不断的改进中间的缺陷，和意外行情，反弹行情，盘整震荡，应对措施的一个综合考虑，就用了 长线思维做短线，以短线养长线，长线仓位不大，会不断的加大，短线仓位不大，会不断的跑短降低风险，降低震荡反复行情带来的冲击

关于止损：

顺势轻仓，轻仓死扛，手动止损，这个也是我核心思想，有人认为不设置止损不对，是的，设置，可以设置大一点，不是为了止损而止损，而是防止行情万一，

顺势轻仓、轻仓死扛是针对建立布局头寸之时使用，手动止损也主要是针对头寸使用的，头寸很轻，黄金轻到1%到5%，有时候会低于1%，累计加仓后，隔夜是会加止损，或者减仓持有 ，挂单接回的

关于趋势：

每个人看法不一样，也用法不一样，合适自己的最好，我的就特别简单，200日均线就是我的趋势线，一直在天图以下就长期看空，一直在上面就长期看多，在200日均线上下来回跑的品种不做。就这么简单

再补充一点点，我大趋势下，出现长线布局范围会布局长线，没有出现，是以做长线的思路做中短线。





关于基本面

基本面和大趋势想吻合，持有当前单子，大趋势只看200日均线

基本面和大趋势不吻合，看反弹，反弹不会做单，只会等机会下趋势单

基本面改变大趋势也很难，非农什么的都是知识暂时，一个前瞻性的讲话和政策这个有可能反转，我不是一个死板的人，长线不是死拿，一般用短线养长线，不是对锁的那种。











