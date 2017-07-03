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EA测试结果

3 七月 2017, 14:29
weiliang Li
weiliang Li
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EA应用于GBPUSD（数据建立于2015/5/1-2017/6/30,一下雷同）

EA应用于XAUUSD

应用于USDCAD

应用于EURUSD



#EA