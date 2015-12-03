靓丽ADP点燃美元多头激情 欧元原油再沦为“难兄难弟”

周三(12月2日)公布的“小非农”ADP就业报告大幅好于市场预期，再度将美联储(FED)本月加息预期推向了高潮，美元指数强劲反弹至100.31。相比较美元的意气风发，现货黄金以及欧元则黯然神伤。金价自1067.72附近跳水逾20美元，再度跌破1060支撑，下行至1054.40美元/盎司。由于欧元区CPI表现不佳，欧元再度跌破1.06关口水平。OPEC会议召开之际，有消息称OPEC大多数成员国同意减产，但沙特和其他海湾阿拉伯国家不同意减产，且美国EIA原油库存意外增加，原油价格承压跌至40美元/桶上方。

靓丽小非农照亮非农前路 美元多头意气风发

数据处理公司ADP周三公布的数据显示，素有小非农之称的ADP就业报告显示，11月私营部门就业强劲增长，单月升幅创下今年6月以来最高。

作为非农就业数据的前瞻指标，今天的ADP就业增幅强劲增长，或为周五(12月4日)公布的11月就业报告增添福音。周五的美国非农就业报告将是12月15-16日美联储会议之前最后一份重要报告。市场普遍预计，美联储将在12月会议上加息，而非农就业数据将是美联储决策的一个重要参考依据。

数据显示，美国11月ADP就业人数增加21.7万人，预期增加19.0万人，前值修正为增加19.6万人。

美国ADP就业变动走势图

数据公布之后，Moody’s Analytics Inc.首席经济学家Mark Zandi称，8月ADP就业数据依然稳固，但唯一的不足之处存在于能源行业；当前新增就业速度大幅超过就业需求。

根据ADP报告，11月份，雇员人数在1-49人之间的企业新增雇员8.1万人；雇员人数在50-499人之间的中型企业新增雇员6.2万人；雇员人数在500人及以上的大型企业新增雇员7.4万人。

按照行业分类的话，11月服务业部门就业人数增加20.4万人，商品制造行业贡献了1.3万个就业岗位。

更详细来看，制造型企业新增就业人数为1.3万人。专业和商业服务行业新增就业5.9万人，在所有行业中排第一。交通和公共事业部门新增就业1.6万人，紧随其后。

ADP就业数据公司副总裁称，自6月以来，服务业新增就业达到最快增速，其中很大程度是由商业服务领域的反弹推动。

数据公布后，穆迪首席经济学家詹迪评论道，就业增速强劲且稳定，经济正快速增长，预计最迟将在明年夏季前实现充分就业。

数据公布后，美元指数自100.03反弹拉升至100.23，近乎全部收复了昨日跌势。

就在数据公布之前，亚特兰大联储主席洛克哈特表示，12月FOMC会议可能有历史意义。除非数据出现急剧变化，否则实施首次加息是“令人信服的”。美国经济接近实现全面就业；就业市场改善的条件已经得到满足。

他说道：“还有两周时间，以及更多数据将会发布。也就是说，如果没有什么信息导致经济局势和前景发生重大改变，那么我认为加息的理由是令人信服的。”

洛克哈特是今年FOMC(联邦公开市场委员会)的票委，他之前就曾表示，如果数据向好，支持12月加息。

洛克哈特指出，“尽管消费支出增速有所放缓，但美国经济增长仍呈现温和、可持续状态。目前美国经济已接近实现全面就业。”

对于通胀，他认为，由于一些临时性因素，目前的通胀率比较疲弱，但有迹象显示就业市场正在推动薪资增长。

美国劳工部定于北京时间12月4日21时30分公布11月份就业报告，市场预期11月非农就业人口增长20.0万人，10月增加27.1万人。小非农表现强劲，这为美国11月非农打下了良好的铺垫。

欧洲央行会议前再听闻“噩耗” 分析师称德拉基需“高鸽一曲”欧元方才跌穿1.05

据周二公布的一份政府报告称，欧元区11月通胀持续疲软，继续给欧洲央行在周四进一步放松货币政策施压。市场此前的预期为通胀率小幅上升。

欧盟统计局(Eurostat)公布的数据显示，欧元区19国11月消费者物价同比上升0.1%，与10月上升步伐一致，路透所调查45位经济学家的预期为上升0.2%。

欧元区CPI年率走势图

欧洲央行管理委员会周四将召开会议，各界普遍预期该行将扩大1万亿欧元的量化宽松计划。对于德拉基来说，他的政策工具包括，继续下调当前为-0.2%的利率，延长或者扩大当前1.1万亿欧元的购债规模，或者推出新措施。

欧盟统计局还在今天的报告中称，能源价格是限制物价上涨的主要因素，11月能源价格较上年同期下滑7.3%。未加工食品价格较上年同期上涨2.6%。

数据还指出，排除这两大波动剧烈的项目后，欧洲央行视为核心通胀的指标在11月上涨0.9%，低于10月上修后的1.0%增幅。

欧洲央行希望能将中期通胀率维持在接近但不超过2%的水准，并自今年稍早开始买进政府公债，为经济注入更多资金，期能带动物价加速上涨。

数据出炉之后，路透社点评称，欧元区11CPI年率初值不及预期，更加强化了市场关于欧洲央行将在本周会议上进一步扩大宽松政策的看法。此外应引起政策决议者注意的是，欧元区11月核心CPI年率初值较前值下滑，反映出服务业及制造业产品价格增速放缓，这是通胀下行的一个警示。

为了刺激经济增速并提振通胀率，欧洲央行实施了每月600亿欧元量化宽松计划。不过路透上周的调查显示，欧洲央行周四会议时将扩张量化宽松措施规模并延长实施期限。预计还会把存款利率进一步在负值区域调低。

眼看欧洲央行(ECB)周四利率决议愈发逼近，市场投资者预期欧洲央行进一步下调存款基准利率和扩大QE国债规模，欧元持续承压。日内欧元/美元一度跌破1.06至1.0561，因预期欧洲央行会议将进一步放松货币政策，长期投资者加大了对欧元的看空押注。欧元区11月通胀数据仍大大低于欧洲央行所设定的2%左右的目标，巩固欧洲央行会将利率推至更深负值区域的预期，令欧元人气承压。

加拿大蒙特利尔银行(BMO)外汇策略师Stephen Gallo在周三的报告中表示，欧洲央行需要宣布一系列大规模的宽松措施，才能令欧元/美元跌至1.0500以下，并再度测试年内低点1.0458。

Gallo指出，大规模宽松的假设情景包括下调存款利率20个基点，量化宽松(QE)计划下的主权债购买规模扩大100亿欧元或以上，并且延长该计划。

他表示，“如果出现这一情况，欧元/美元可能会快速测试1.0450，年底前跌至1.0300的可能性将会增加。”

Gallo表示，“如果存款利率下调10个基点，且并未立即上调QE中的主权债购买规模，投资者可能会感到失望。在这样一种不太可能发生的情况下，欧元/美元可能涨至1.0900。”

美银美林(BofAML)的策略师Athanasios Vamvakidis周三在最新的技术分析中指出，欧银或将祭出超市场预期的宽松举措，但是欧元/美元走势或许早已反映了这一因素。

Vamvakidis表示，“鉴于欧银和美国非农公布之前，欧元/美元跌势已经反映了市场的预期，汇价或不会继续持续的走低。”

他指出，“市场中看空欧元的情绪空前一致，从历史规律来看，这时反而可能会出现空头回补推高欧元的情况。”

Vamvakidis建议，在明年年初，可以适当的介入欧元/美元的多头交易。

谈及美联储加息对欧元的冲击，他认为，美联储一旦开启加息，潜在的风险厌恶情绪或将引发欧元空头回补，从而推高欧元/美元走高。

不过，Vamvakidis仍维持对欧元明年总体看空的预期，他仍认为欧元/美元将会在明年一季度跌至平价，并在明年年末跌至0.9500水平。

加拿大央行按兵不动 美元/加元急跌近80点

加拿大央行周三决定维持利率不变，但警告称，家庭支付能力的脆弱性继续上升，因房贷利率偏低导致家庭负债水平高企。

尽管警告家庭支付能力方面面临挑战，但央行称，“金融稳定的整体风险如预期般发展。”该行将在12月15日发布半年金融稳定评估报告。

央行将指标利率维持在0.5%不变，称加拿大和全球成长发展情势基本与10月货币政策报告的预期相符。央行称，预计各国央行采取截然不同的货币政策仍将是一个显着特点，央行所指的是美联储和英国央行可能收紧货币政策，而其他央行可能放宽政策。

央行没有理会加拿大债券收益率小幅上涨，称金融状况仍然宽松，通胀相关风险仍大体平衡。

央行称，为适应因石油和商品价格下挫导致贸易条件下降，加拿大经济正在进行复杂和长期的调整。美国经济持续复苏、加元疲弱以及加拿大央行今年来两次降息扶助了经济的调整。但央行指出，美国民间需求的强劲程度“略低于预期”。

在加拿大央行公布利率决定后，美元/加元快速走低近80点至1.3225。

黄金原油惨遭落井下石

在石油输出国组织(OPEC)本周将召开会议之际，沙特阿拉伯面临其他OPEC成员国要求减产的压力与日俱增。目前油市的供应过剩情况是有史以来最严重之一。

外界普遍预计，OPEC将维持政策不变，即通过保持创纪录的产量将竞争对手和成本偏高生产商逐出市场，以扞卫市占率。这一政策是由沙特阿拉伯石油部长Ali al-Naimi在一年前推动。

虽然沙特在打击美国页岩油热潮方面取得了一定的胜利，但最大的非OPEC产油国--俄罗斯出人意料地将产出维持在高档，而且OPEC成员国伊拉克和伊朗料也将增加原油供应。据国际能源署(IEA)的数据显示，国际石油库存目前正处于纪录高位。

委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周三表示，该国将在周五的OPEC会议上敦促减产5%以提振油价。OPEC当前的石油日产量较产量上限高出近170万桶。委内瑞拉是OPEC成员国的传统鹰派。

“我们的(石油)部长Eulogio del Pino将提出非常清晰的建议书，以遵守产量上限，”马杜罗表示，“已经到了让石油市场恢复秩序的时候。”

伊朗也要求OPEC成员国遵守每日3000万桶的产能上限。伊朗希望OPEC能准备好接纳新的供应进入市场，最快就是明年当西方对伊朗的制裁解除。

油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)周二(12月1日)称，在今年裁员2万人的基础上，还会进一步裁撤岗位，指因油价低迷且供应过剩加剧。

“情况已经变得很清楚，任何复苏都被立刻挤压掉。”Schlumberger的运营总裁Patrick Schorn表示。

在OPEC内部，沙特阿拉伯以外的其它一些国家代表也表示，他们希望Ali al-Naimi能够倾听其它成员国的意见。这些国家的财政资源要比沙特阿拉伯有限得多，他们迫切需要油价走高来提振经济。

“我希望这一次的决策会有所不同，但我对此还是怀疑能。”一位OPEC代表说道。另一位代表也称，他仍未看到任何有关周五可能达成减产协议的迹象。

据伊朗石油部信息服务机构发布的最新消息称，欧佩克大多数成员国同意减产，但沙特和其他海湾阿拉伯国家不同意减产。

此外，美国能源信息署(EIA)周三公布最新的库存数据显示，截至11月27日当周，美国原油库存意外增加，增幅大于预期。而之前公布的美国石油学会(API)数据显示原油库存大增160万桶。此外汽油库存小幅增加，精炼油库存增幅则远超预期。而原油进口也小幅增加。

具体数据显示，美国原油库存增加117.7万桶，分析师预计为减少47.7万桶，目前库存量达到4.894亿桶，已经几乎触及4月录得的纪录高位4.9亿桶。汽油库存增加13.5万桶，预测为增加145.3万桶。包括柴油和取暖油的精炼油库存增加305.1万桶，预测为增加32.6万桶；美国原油日均进口增加41.4万桶。

主要原油交割地，俄克拉何马州库欣地区库存增长42.8万桶。美国原油产品四周平均日均供应量为1964.2万桶，较去年同期下滑1.6%。

受此影响，原油价格持续承压，美国WTI原油日内触及40.77美元/桶低位，布伦特原油日内则触及43.45美元/桶低位。

日内现货黄金未能延续昨日反弹动能。美元指数在经历了昨日短暂回落整理后本交易日再度反弹走高，刷新日内高位至100.37，现货黄金则刷新日内低位至1054.40，短暂的两日“欢乐反弹游”再度停摆。目前下方支撑看向上周五(11月27日)低点1052.68水平。

德意志银行(Deutsche Bank)G10货币策略主管Alan Ruskin指出，货币市场本周将关注11月就业报告。多数人认为，除非就业数据非常疲弱，否则美联储将在12月收紧货币政策。Ruskin还指出，如数据超过20万，这将不仅意味着美联储将会加息，且预示着将足以提振2016年加息预期。

道明证券(TD Securities)高级商品策略师Mike Dragosits表示：“黄金市场是非常看空的。市场情绪甚至还能转向更为看空的水平，动能交易投资者们都在下行趋势中，期金市场可能会出现更大的净空头水平，金价还会进一步走低。”