人民币兑美元走平未理中间价创3个月谷底 市场紧盯SDR入篮事宜

人民币兑美元即期周四(11月26日)早盘近乎持平，波幅在10个点以内，中间价再度走低至近3个月低位。

交易员称，因人民币纳入特别提款权(SDR)结果落定在即，虽见客盘仍有些许购汇需求，但机构自营盘并无意挑战人民币6.39元关口支撑。即期价格几无波动，交易兴趣寡淡，而评定结果公布前汇价持稳亦成各方共识。

美元/人民币询价系统午盘报6.3894，周三收报6.3892。美元/人民币央行中间价定为6.3896，周三中间价为6.3877。人民币兑美元即期成交额为46.93亿美元，周三半日为47.73亿美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.6120，周三尾盘为6.6065。香港的离岸美元/人民币即期最新报在6.4265/6.4275，上一交易日尾盘报6.4220。

中国外汇交易中心今日更新的11:00人民币兑美元参考汇率为6.3890。

交易员并称，隔夜国际美元走强，加上在岸中间价走贬，离岸人民币承压下行，与在岸价差略有扩大；市场等待纳入SDR消息，以及人民币在货币篮中的占比，这些消息可能带来小规模调整。

境内市场波幅有限，交易员交易冲动因此减弱，预计在SDR确定之前市场仍会平稳演绎。另有交易员指出，在岸与离岸市场点差超过300点，仍有一定套利空间。

国际汇市方面，美元周四重拾涨势，美国公布乐观经济数据，且对欧洲央行放宽政策预期拖累欧元，这扶助美元逆转最近颓势。