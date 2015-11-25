美联储将彻底“埋葬”大宗商品超级周期？

对于大宗商品而言，最糟糕的日子或许还没有到来。上一次大宗商品指数处在如此低的水平时，苹果公司(Apple Inc.)最畅销的商品还是台式电脑，当时可以用法国法郎或德国马克购买。

外媒撰文称，假如说中国经济增长放缓给商品超级周期的“棺木”敲上了第一颗钉子，则美联储(FED)就将负责钉上最后一颗钉子。

追踪22种原材料表现的彭博大宗商品指数已从高峰回落三分之二，触及1999年来最低水准，意味着市场所谓的“大宗商品超级周期”(Commodity Super Cycle)回到了原点。

今年彭博大宗商品指数恐连续第五年下跌，为1991年有记录以来的最长跌势。

在本轮超级周期中，大宗商品价格持续上涨的时间超过了以往周期的平均水平。

事实上，花旗集团(Citigroup Inc.)早在2013年4月给由中国经济增长带来的大宗商品超级周期敲响了“丧钟”。今年中国经济恐将创下25年来最低年度增速。

中国制造业者对煤炭、原油和金属的急切需求推动大众商品市场走出持续近10年的大牛行情，直至2011年结束。

管理330亿美元资产的公司Allan Gray Ltd.副首席投资官Andrew Lapping说道：“中国工业化人口达到13亿，这个规模在以前从未出现过。然而这并不会无限制持续下去，能消费的也就这么多。”

多数投资者预计美联储将于12月实施2006年来的首次加息，该预期助推美元兑包含10种主要货币的篮子今年已上涨9%左右。

强势美元令多数以美元计价的大宗商品走势“雪上加霜”。美元走强削弱了全球原材料买家的购买力，也使得债券、股票等其他资产更具吸引力。

周一一项追踪原材料价格的现货指标触及逾六年低位，而另一项衡量工业类股票的指标则在9月29日触及2008年来最低。

加拿大西门菲沙大学经济学教授David Jacks在上月曾表示，商品生产商正在遭受几十年以来最长的跌势，但在未来长达24个月的时间里，矿产商、农户和产油企业或许都无法盼来大宗商品价格的底部。

Jacks对超过160年的价格走势进行了研究，从黄金到棉花，从石油到铜，覆盖方方面面。他认为，可能要等到21世纪的第二个十年，价格才会出现持续的反弹。

包括高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等国际大行也预测，投资者还需要等待较长时间。

现任职于波士顿的东北大学的经济学家Bilge Erten和哥伦比亚大学的Jose Antonio Ocampo在2012年为联合国经社理事会进行的一项分析显示，1865年至2010年间，世界经历了四次所谓的大宗商品超级周期。

他们分析发现，在当前的周期之前，上一次峰值出现在1973年，随后是长达26年的除原油外的商品价格下跌。