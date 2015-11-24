人民币加入SDR促进国际货币改革

●近些年来，中国的国际经济地位有了前所未有的提高，人民币可兑换程度有了很大提高，人民币的国际化也取得了很大的成就。2015年是人民币国际化大踏步前进的一年，这其中又有一些新的催生人民币加入SDR的有利因素。

●人民币加入SDR，会使得SDR具有较多的全球代表性，会使SDR的价值稳定性增加，可增加成员国储备资产的选择性以满足多样化的需求，并增加SDR的吸引力。

●国际储备的多样化，在过去那些年里进展非常缓慢，而且从技术上讲是有倒退的。如果人民币能够进入到各国外汇储备的篮子，应该是推动储备货币多样化的一个有利因素。

中国经济50人论坛、新浪财经和清华经管学院联合举办的新浪·长安讲坛第282期日前召开。论坛成员、北京师范大学国际金融研究所所长贺力平发表了题为“人民币、美元与SDR：国际货币体系的未来”的主题演讲。

贺力平表示，人民币可兑换程度提高与中国在国际经济中的新地位密不可分。随着中国成为世界第二大经济体，人民币的国际化取得了很大的成就。2015年是人民币国际化大踏步前进的一年，很可能会加入特别提款权（Special Drawing Right，SDR）。鉴于此举很可能会增加SDR的吸引力，国际货币基金组织（IMF）态度积极。而从国际货币体系改革的角度讲，人民币加入SDR，有利于国际储备的多样化，但是在未来相当一段时间，并不会改变美元在全球外汇储备中的突出地位。

人民币可兑换程度提高

贺力平首先谈了中国在国际经济中的新地位，这可以从六个角度衡量。

第一，把世界各国的国内生产总值（GDP）按照当时汇率折算成美元，中国在2011年就超过了日本，成为世界第二大经济体。

第二，中国现在是世界第一大贸易体、世界第三大贸易区。其中，贸易体用的统计概念是货物贸易，是货物出口加进口，中国2014年大概是23000亿美元左右，超过美国。贸易区则是按照国际货币基金组织前3年到前5年货物贸易加上服务贸易的一个平均数，按照这个方法来计算，欧洲有一个欧元区，美国是美元区，中国大陆是人民币区，排在第三位。但是，这三大贸易区相互之间的差距不大。

第三，中国已经成为世界上最重要的对外投资和对外援助国之一。对外投资是双向的，一个是中国每年吸收的外商投资，统计数字超过2000亿美元。同时中国对外投资规模也很大，现在官方统计有800亿美元。美国是1000亿美元，中国和它的差距很小。

第四，自2005年7月以来，10年中，人民币对外汇率总体上是上升的。按照名义有效汇率，就是不扣除物价，按贸易加权的人民币指数从2005年的7月到2014年的4月，人民币升值了40.5%。在过去10年当中，人民币是世界上唯一对美元有这么大幅度升值的货币。

第五，在过去10年中，中国国内金融市场规模不断扩大，总体规模已经非常大。尤其是在债券市场，5年以前主要以国债为主，现在很多企业债、都市债和票据也发展了起来。

第六，金融市场对外开放的程度不断提高。一方面是有一些国际资金和国际投资机构进入中国市场，另一方面，中国的金融机构也在海外大规模拓展业务，包括在海外有很多的并购，而且这种并购不仅仅限于发展中国家，也包括欧洲、美国等发达经济体。

贺力平表示，以上六个方面的概括，表明中国的国际经济地位有了前所未有的提高。这也就导致了人民币可兑换程度的提高，而人民币的国际化也取得了很大的成就。

一个是在市场层面，人民币境外的使用和流通事实上从上世纪九十年代末就开始了。当时中国周边的经济体几乎都遭到了东南亚金融危机的冲击。在那场危机当中，没有对美元贬值的货币事实上只有两个，一个是人民币，一个是香港的港币。所以，从那个时候开始，境外的机构、居民已经对人民币形成了需求。

政策层面的人民币国际化始于2009年，大的背景是2008年出现了爆发地在美国的国际金融危机。主要有三大推动因素：一是中国经济规模贸易规模不断地扩大；二是人民币的汇率保持稳定，而且还有升值；三是中国经济总体上保持了一个开放的姿态。

据他介绍，中国人民银行今年6月向IMF就人民币国际化做了一个正式的陈述，人民币国际化的成就包括：按环球银行金融电信协会（SWIFT）统计，2014年末，人民币成为全球第二大贸易融资货币，第五大支付货币，第六大外汇交易货币。2014年末，人民币跨境收支占本外币跨境收支的比重达到23.6%。截至2015年5月末，中国人民银行与32个国家官方机构签署了双边货币互换协议，协议总规模为3.1万亿人民币元。中国已与15个国家和地区建立人民币清算安排。

在贺力平看来，2015年是人民币国际化大踏步前进的一年，这其中有一些催生的、有利的因素。

一是官方机构大力鼓励。二是实施一带一路的战略，建立友好的贸易发展。三是现在有亚投行等机构的陆续成立。这些机构的建立客观上有利于扩大中国的经济影响，而且以后的业务当中涉及到的中资企业、中资金融机构以及业务所在地的企业和当地的金融机构，出于他们的意愿可以安排人民币。四是结算体系开始建立。五是境外人民币证券交易后发行市场扩大。

加入SDR有多重要

贺力平说，现在要回答一个重要问题，SDR这个事情究竟有多重要？

SDR是IMF在国际货币危机爆发之前两年，也就是1969年所创建的一个补充性国际储备资产，用于增加成员国的国际流动性，作为各国在黄金储备、外汇储备和IMF份额之外的第四种储备手段。在这之后，布雷顿森林体制瓦解，黄金储备变得不重要了，现在用的国际储备主要是外汇储备、IMF的份额和SDR。在创建的时候，SDR有一个含金量，是按照当时美元的含金量来定的，所以当时1SDR就等于1美元。1973年布雷顿森林体制瓦解，SDR改为按照一篮子货币的价值来形成。那个时候，篮子里面有16个国家的货币。后来进行了调整，把数目减少到了美元、日元、马克、法郎和英镑5个。1999年，因为马克和法郎变成欧元了，最后形成了四大货币。

SDR的规模有多大呢？刚刚推行的时候，在上世纪70年代是93亿，后来增加了20多亿，达到121亿，并一直持续了20多年。国际金融危机爆发，2009年在伦敦召开了会议，把SDR的规模一次性地扩大到2000亿。因为当时SDR和美元的汇率已经变成了1SDR等于1.45美元，这就大体相当于3000亿的美元规模。

贺力平认为，目前来看，SDR的用途主要是三个方面。一是记价。IMF所有涉及到货币的统计报告都是按SDR来记价的。二是它有两种借贷渠道。通过SDR，成员国相互之间可以进行国际借贷。IMF作为统一的机构，比如对此次遭受危机的希腊可以提供SDR的救援，而且此时希腊政府如果要其中的欧元，就可以换成欧元，如果要其中的英镑，也可以换成英镑。三是私人部门使用。

可以促进国际货币体系演变

贺力平介绍，虽然美元、欧元都是国际储备资产，但是SDR是一个价格相对稳定的超主权的国际储备资产。虽然SDR目前不是国际货币，也不是组合货币，但是它理论上可以成为组合货币。SDR第一个用途是作为价值尺度，可以度量各个货币。第二是可以作为储备，尽管现在还没有支付功能。三是它进而也可以缓解跨境资金流动的剧烈性。四是SDR现在作为一个组合的储备资产，可以发展到高级阶段，成为超主权货币。

回到人民币加入SDR有什么意义这个问题上。

IMF《世界经济展望》数据显示，中国在2010年就成为了全球第二大经济体，人民币加入SDR，会使得SDR本身具有较多的全球代表性，它的全球代表性会发生一个实质性的扩大，SDR本身就会产生一个质变。第二，SDR增加了第五个货币，会使SDR的价值稳定性增加。第三，增加了成员国储备资产的选择性以满足多样化的需求。第四，会增加SDR的吸引力。比如给希腊提供贷款，如果有中国的人民币，希腊政府也可以把SDR换成人民币。这个是非常重要的。SDR的规模为什么这些年没有扩大？就是因为本身的吸引力不够。如果它今后的吸引力加大了，人们就会增加它的使用。

IMF对人民币加入SDR的态度是积极的，是正面的，是趋于肯定的。但它本身不是一个决策机构，要靠成员国同意才能进行。对此，贺力平认为，人民币加入SDR，多数成员有可能同意，因为它的意义在于促进国际货币体系的改革。这就涉及到美元的问题。现在国际货币体系当中的一个大问题是，美元在当前世界各国外汇储备当中所占的份额超过了60%，而且在过去20年当中没有低于过60%。

所以，谈论国际货币的改革，贺力平认为，要把它换成一些具体数据来说明，主要内容有三个方面。

一是美元的国际储备份额究竟会不会下降？二是国际储备货币的币种会不会不断地增加？我们过去经常谈国际储备多样化，多样化的重要表现是欧元的出现。但是欧元出现以后，国际储备多样化的程度反而还降低了，因为欧元1个货币代替了过去的11个货币。三是SDR有没有可能成为国际储备货币？美元的份额高，很大一个因素是，过去30多年来发展中国家外汇储备在快速增长。发展中国家外汇储备格局的变化，跟汇率体制有关，跟外债水平有关，跟应对金融危机有关，当然也跟外汇储备究竟有多少货币的可选择有关。在现有的格局当中，可选的货币很少，当地金融市场的规模在某种程度上也很有限，客观上也限制了这些发展中国家的选择。

国际储备的多样化，在过去那些年里进展非常缓慢，而且从技术上讲是有倒退的。如果人民币能够进入到各国外汇储备的篮子，应该是推动储备货币多样化的一个有利因素。超主权货币的概念，从全球范围来说还是停留在学术范围当中。最根本的原因是，超主权货币需要国际条约来支持，它涉及到国际关系，不能完全地由市场来决定。而国际关系的调整，一是国家间要有协商，要有合作，要有讨价还价，要有妥协。二是在和平的环境中，它会是一个渐进的过程。

贺力平表示，从人民币国际化总体上看，是促进国际货币体系改制和演变的一个重要因素。如果没有人民币的国际化，没有人民币加入SDR这样事情的发生，目前国际货币关系的基本格局还是会跟30年、40年前一样，不会发生变化。当然，也不是说这个希望会很大，即使人民币加入了SDR，即使国际货币多了一个选择，美元在全球外汇储备的份额在未来相当一段时间，还会占突出的地位。它现在是63%，3倍多于它在全球GDP当中的份额。这个数字在未来的10年当中有可能下降，就算是下降到50%，美元的份额仍然是全世界的一半。