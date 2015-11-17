市场对恐怖袭击泰然处之金价回落 关注晚间美国10月CPI

国际现货黄金周二（11月17日）亚欧盘中再度跌向上周触及的近六年低点1074.11美元/盎司，最低下探1077.20美元/盎司。现货黄金周一在巴黎恐怖袭击引发的避险情绪的推动下刷新一周高点1098.23美元/盎司，但涨势并未能维持多久，美联储12月加息的预期重新获得市场主导权，黄金回吐隔夜全部涨幅。

市场预期美联储将在12月加息，而欧洲央行可能在该月决定扩大QE规模甚至削减存款利率，美元可能进一步走高，这令包括黄金在内的贵金属承压。

贺利氏（Heraeus）贵金属总经理Dick Poon表示，“全球经济似乎都很疲软，包括中国和印度在内，引起潜在的消费市场已萎缩。”中国和印度是世界上最大的两个黄金消费国。

在巴黎恐怖袭击后，法国总统奥朗德（Francois Hollande）周一呼吁美国和俄罗斯加入到摧毁伊斯兰国的全球联盟中来，并宣布了一系列打击恐怖主义的措施。

华尔街隔夜对巴黎恐怖袭击泰然处之，亚洲股市周二全面上涨，市场的关注点重新回到美联储12月加息的预期上。

G20领导人在周一发布的声明中坚持至2018年将功共同产出目标提升2.0%，尽管全球增长不平坦并低于预期。

欧洲统计局周一公布的数据显示，欧元区10月通胀上修至0.1%，因水果和蔬菜的价格上涨。

市场当前关注美国劳工部（DOL）将在北京时间周二晚间21:30公布的10月CPI数据，疲软的数据可能促进金价反弹，而强劲的数据因强化假期预期而将打压金价。