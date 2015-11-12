世界黄金协会：今年三季度全球黄金需求创下两年多高位

世界黄金协会(WGC)周四(11月12日)发布报告称，今年第三季全球黄金需求创两年多来高位，因7月金价下跌刺激了珠宝、金币和金条买兴。

WGC报告称，三季度黄金整体需求增长8%，至2013年第二季以来最高1121吨。但黄金上市交易基金(ETF)资金流出规模加剧，遏制了需求增势。

报告还显示，三点就美国金条和金币买需增长逾两倍，至五年高位32.7吨，此外中国和欧洲买需亦分别增加70%和35%。这是因为现货金在7月大跌逾6%，创两年来最大单月降幅。

WGC旗下市场情报经理Alistair Hewitt称，“金价下跌，为人们提供了购买黄金和增持黄金的契机。”

他指出，“金融危机导致人民面临的不确定性程度升高，支持了他们购买金条和金币的意愿。当你拥有这样一种基本因素时，如果金价下跌，就意味着增加黄金持仓的机会。”

此外，WGC报告还称，希腊财政状况疑虑和东欧地缘政治紧张，也提振欧洲的黄金需求。与此同时，人民币(6.3658, -0.0012, -0.02%)贬值也助涨中国需求。

作为黄金最大消费国，印度的饰品买兴仍旺盛。今年三季度印度金饰需求增加15%至211吨，中国金饰需求则增加4%至203吨。饰品是黄金最大的需求来源。

相比之下，俄罗斯和土耳其等一些较小关键市场的购买规模减少。土耳其饰品需求锐降29%至12.1吨，俄罗斯需求则下滑19%至13.5吨。

不过，黄金上市交易基金(ETF)抛售黄金规模按年上升24吨，至65.9吨，抵消了其他方面需求上升的拉抬效应。

此外，全球央行购金虽然依然坚挺，但第三季度购金量减少4.5吨至175吨。

受生产者对冲操作推动，黄金供应小幅增加1%，但金矿和回收黄金供应量下降。

Hewitt表示，世界黄金协会维持全年全球黄金需求预估在4200-4300吨，接近去年创下的四年低点4217吨。中国需求仍料为900-1000吨，但WGC对印度需求的预估从该水平下调至850-950吨。

Hewitt补充道，“雨季给印度乡村社区造成的问题仍有待解决。很明显，今年上半年非季节性降雨影响了农业收入，乡村需求较预期疲软。另外还有价格的因素，因当季后期金价上涨。”