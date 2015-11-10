欧元惊闻欧银内部所传“噩耗” 逾20年未现局面将重演？

欧元多头眼下可谓“内外交困”：强劲的非农数据以及官员鹰派言论令美联储(FED)12月加息预期飙升，而欧洲央行(ECB)却考虑“双管齐下”——扩大QE和降息。

周二(11月10日)亚市午盘，欧元/美元小幅下滑至1.0742，该汇价上周五大跌至1.0705，创4月中以来最低水准。美元指数涨约0.1%至99.04，朝着上周五触及的4月中以来高点99.35回升。

自欧洲央行暗示可能扩大资产购买计划规模，并可能进一步下调存款利率以来，欧元/美元在两周内重挫近6%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，11月3日当周，期货市场投机客持有的欧元空头头寸约为13.4万口，规模为6月来最大。

欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)11月5日称，将在12月的下次会议决定是否需要扩大购债计划的规模。

欧元区9月消费者调和物价指数(HICP)终值较上年同期下滑0.1%，远逊于央行略低于2%的目标，因此有人呼吁欧洲央行扩大或延长其每月600亿欧元的资产购买计划。欧洲央行今年3月启动该计划，以扶助通胀率重回欧洲央行目标。

但分析师指出，假如欧洲央行希望令欧元进一步贬值，则需要力度更大的宽松举措。周一最新出炉的消息无疑大大提升了市场对欧洲央行12月采取更加激进举措的预期。

四位欧洲央行管委会委员周一表示，欧银内部正在形成共识，将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率。

降低存款利率旨在鼓励银行不再将资金存放在欧洲央行，并开始贷款以刺激经济增长。因资金将离开欧元区寻找更佳的回报，这能让欧元走弱，与此同时，由于进口将变得昂贵，此举也能提振通胀率。

欧洲央行在2014年9月将存款利率下调至负0.2%，并称不能再调低了。但其它央行进一步调低了利率，包括瑞士和丹麦央行都将央行存款利率进一步调降至负0.75%，这表明进一步下调是有可能的。

欧洲央行的三位政策制定者表示，目前的争论焦点在于调降利率的幅度，一些人认为下调0.1个百分点已经被市场纳入预期，因此产生的影响将很小。还有两位政策制定者称，欧洲央行应该采取更大胆的行动，与其近期货币政策行动均超过预期的传统相一致。

一位要求不透露姓名的管委说道：“让我们来一次大的降息吧...短期内存款利率没有底部，仍可能会大幅度下调，必须有一个底部，但这个底部距离目前的水平还有一段距离。”

State Street Global Markets驻东京外汇主管Bart Wakabayashi称：“许多人认为这是欧元相较于其他货币重挫的原因。美国经济‘一枝独秀’，其他经济体却越来越糟。在这种情况下，如果利率成为关注焦点，仓位部署将非常关键。”

与欧洲央行形成鲜明对比的是，由于上周五出炉的非农就业报告乐观，美联储目前很有可能考虑在下月实施近十年来的首度收紧货币政策。上周五美国报告强于预期的非农就业数据后，美联储12月加息的概率升至68%。

美银美林(BoA Merrill Lynch)指出，假如欧洲央行在美联储加息的同一个月采取降息举措，则将会是至少20年多来首次出现这种情况。美联储加息与德国央行降息同月出现要追溯至1994年5月(德国央行曾是欧洲央行前身)。