11月9日外汇、黄金、原油简要解析

上周五(11月6日)公布的美国非农数据显示就业人口增加27.1万人，失业率降至5%，薪资方面也有所改善。周一(11月9日)联邦基金利率期货显示美联储年底加息概率为68%。美元指数大涨至99关口上方。

主要货币对解析：

欧元兑美元：

欧元兑美元小时图显示汇价或小幅反弹，但日线级别技术指标季度承压位于超卖区域，MACD开口处于零轴下方，并无收缩显现，暗示汇价仍存在更多的下跌空间。汇价上行初步阻力位于1.0800附近，更进一步阻力位于1.0850位置。下方初步支撑位于前期低点1.0707，跌破该位置将进一步测试1.0661支撑位置。日内操作建议：受阻于1.0753附近或者跌破前期低点1.0707轻仓做空。

英镑兑美元：

英镑兑美元日内或小幅反弹，小时图指标暗示汇价日内呈小幅上涨趋势。日线级别指数指标仍持于中轴下方。汇价在1.5090附近将遇到阻力，突破该位置汇价或将上探1.5137的23.6%回撤位。汇价下方初步支撑位于前期低点1.5024，跌破该位置，汇价将测试1.5000附近阻力，该位置阻力强大，预计跌破该位置有很大难度。日内操作建议：汇价受阻于1.5090-1.5100区间附近轻仓做空。

美元兑日元：

美元兑日元受美元指数走强提振，汇价持稳于123.00关口上方。汇价上行基本阻力位于123.80附近，更强阻力位于124关口位置。下方初步支撑位于123.11，跌破该位置汇价或面临更大幅度的回调。日内操作建议：回调受阻于123.11做多。

澳元兑美元：

澳元兑美元小时图显示看涨，需关注0.7065—0.7080区间阻力的压制，若受阻于此，汇价仍有下跌风险，进一步阻力位于0.7100关口附近。下方初步支撑位于0.7022前期低点，跌破该位置，汇价将测试0.7000关口支撑。日内操作建议：关注0.7065—0.7080阻力区间压制，若汇价受阻于此则轻仓做空。

现货金价简要解析：

现货黄金受美联储非农数据影响继续走低，金价现小幅反弹，但子啊1095美元附近有一定阻力，更强阻力位于1110美元附近。下方初步支撑位于1090美元附近，更强支撑位于1085.36美元前期低点附近。日内操作建议：受阻于1195-1110美元区间轻仓做空。

美原油简要解析：

盘中美指小幅走低，美原油小时图显示汇价偏上涨，但日线级别承压暗示油价反弹幅度有限，油价上行初步阻力位于45.00美元，更进一步阻力位于45.20美元附近。下方初步支撑位于44.12美元位置，跌破该位置将测试43.75美元附近支撑。日内操作建议：受阻于45美元关口下方轻仓做空。