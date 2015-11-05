2016年全球风险有哪些？ 穆迪：中国经济放缓是一项

穆迪投资者服务机构（Moodys Investors Service）周三（11月5日）警告称，资本流动不稳定、中国经济增长不及预期和美国货币政策最终收紧均对主权信用评级构成主要风险。

穆迪全球主权风险主管Alastair Wilson周三称：“展望2016年，我们全球主权信用前景整体稳定，但负面惊喜的空间大于正面。”

国际货币基金组织（IMF）上月下调2016年全球经济增长前景至3.6%，7月预估为3.8%。IMF警告称近几月，全球经济下行风险不断增加。

2016年全球经济增长风险有哪些？ 且听穆迪一一道来

穆迪评级前景稳定的国家比例小幅环比下降（从80%左右降至75%），前景评级为负的国家比例已经上升。

资本流动不稳定

Wilson表示，全球资本流动持续波动可能是2016年最大的风险。他称：“我们看到市场非常不安，资本流动逆转，即资本流动出现重大转变，受一些应该无关紧要的因素驱动。例如，中国股市崩盘，本身应该不会影响全球经济增长，但是当然会引起资本流动的巨大变化”。

美国财政部上月的报告显示，中国今年1~8月资本流出突破5000亿美元，8月达到峰值2000亿美元左右。

资本流出高峰紧跟中国股市暴跌的形势。中国股市暴跌震撼全球股市，始于中国当局宣布将逐步退出常态式外汇干预。

Wilson称：“最近已经有很多言论关于资本市场流动对全球经济增长的影响，以及给金融或经济带来潜在的不稳定性。我们认为存在广泛的风险。”

中国经济放缓

穆迪指出，中国经济增长低于预期可能对全球经济构成为危险。穆迪预计，中国2016年经济可望增长6.3%，2015年为略低于7%，2017年为14.2%。

作为大宗商品消费大国，中国经济放缓已经导致能源和金属价格下跌。穆迪警告称，这已经削弱大宗商品生产国的经济增长，使得他们更容易受到进一步的经济或金融冲击，例如中国经济增长令人失望。

跨国公司以及与中国关系密切的行业亦感受到了压力。

集装箱航运巨头马士基航运公司（Maersk line）周三宣布计划裁员近五分之一，并取消船运订单，因与中国和欧洲贸易放缓。

大型矿业公司亦受到打击，嘉能可（Glencore）与Antofagasta已宣布大幅裁员或削减产出。

标普金属与矿业指数12个月年率回报已经下跌近50%。

美联储升息

全球市场提心吊胆地等待美联储最终升息。Wilson称：“诸如美国最终收紧货币政策等事件可能导致潜在冲击，并波及全球，如果这些事件影响资本流动和投资者情绪。”

与此同时，外界押注欧洲央行（ECB）今年底之前将延长购债计划期限并扩大购债规模。BBH分析师Marc Chandler周三表示，美联储和其他央行之间的货币政策差异，利好美元。

但IMF在10月警告称，这亦对全球经济造成风险。

IMF指出，美元进一步升值可能给美元债务人构成资产负债表和融资风险，特别是一些新兴市场经济体，这些地区外资企业过去几年债务持续增加。

地缘政治干扰

穆迪亦警告称，地缘政治风险仍是2016年主权信用评级的一个潜在威胁，特别是中东和希腊。

中东地区因伊斯兰国（ISIS）等恐怖组织增加一直不得安宁，叙利亚已经陷入内战。东欧与南欧难民的涌入，特别是希腊，决策层仍未找到解决危机的持续方案。

联合国（UN）难民署公布，到目前为止，涌入欧洲的难民人数达75.2066万人。其中，约80%涌入希腊，加剧希腊的经济和社会压力。希腊本身还一直面临巨额债务和经济衰退。