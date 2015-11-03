亚洲外汇：中国市场经济疲弱使澳联储进一步宽松

中国经济增速放缓，对冲基金忧中国对原油需求减少，开始下赌油价走低。本周初疲软的中国数据再度打压了市场的风险情绪。昨日(11月2日)早些时候公布的数据显示，财新中国制造业采购经理人指数在10月份上升至48.3点，相比之下9月份为止47.25点。这一指标意味着，中国制造业活动的收缩速度可能正在放缓，但却标志着制造业活动连续第八个月出现了收缩。同时，上周日公布的中国官方10月份制造业采购经理人指数则保持在49.8点不变。

油价收跌1%中国制造业PMI数据引发忧虑且俄罗斯产量创纪录。油价昨日下跌，因疲弱的中国工厂数据加重了对此世界第二大经济体能源需求的担忧；同时，俄罗斯原油产量创纪录，表明全球供应过剩问题丝毫未缓解。

布伦特原油期货收跌0.77美元，或1.6%，报每桶48.79美元；美国原油收跌0.45美分，或1%，报每桶46.14美元。

北京时间今日(11月3日)11点30分，投资者密切留意澳大利亚的公布的11月基准利率决议，中国市场的疲弱会不会使得澳洲联储进一步宽松？澳洲联储又该如何描述近期经济情况，这些都值得投资者密切关注。

市场普遍预期澳储行将维持利率不变，近期的通胀数据表明澳洲联储或将决定降息。本次会议料按兵不动，货币政策声明将表明澳储行是否对目前澳大利亚的经济形势感到满意。

澳洲联储(RBA)降息的预期随着全球经济增速的放缓以及澳洲国内需求的退潮而逐月递增，3季度澳洲CPI增速的意外放缓增添了降息的呼声。

日内联储是否降息分歧较大，市场定价情况显示为40%的兑现概率，但即便联储不作调整，鸽派声明出现的概率将很高。因此无论如何，澳元都会承受向下压力。

分析者昨日指出，随着物价发展放缓以及中国因素导致外部需求预期依然疲弱，如澳洲联储在本周的政策声明中支持降低利率，市场应该不会为此感到非常意外。即使澳洲联储维持货币政策不变，其措辞料会更为温和。

如通胀进一步放缓，澳洲联储或希望澳元进一步走低，这种情况下措辞温和的必要性将进一步提升。值得一提的是，澳洲联储主席史蒂文斯不久前曾表示，澳元已达到接近其公允价值的水平，澳洲联储更为谨慎的立场应该足以引发澳元再度走软。

另一方面，如果澳洲联储采取相对鹰派的姿态，对经济前景采取乐观态度，并在声明中显得更为中性或不那么鸽派，澳元将受到支撑。澳元汇率本身预计也将成为声明内容的关键点，尤其是在澳洲联储表达对弱势本币汇率的渴望的情况下。

除此之外，目前市场焦点都集中在周三(11月4日)美联储耶伦的讲话以及本周五(11月6日)美国方面公布的非农就业数据之上。早间美元指数维持在97关口下方窄幅震荡，疲软的中国数据和良好的美国数据使得市场情绪趋向温和。

疲弱的中国数据引发了市场的避险，但良好的美国数据使得市场从避险的情绪中得到缓和。昨日美国公布的，Markit制造业PMI、ISM制造业指数以及营建支出，都略好于预期。

具体数据显示，美国10月Markit制造业PMI终值54.1，预期54，初值54。分析指出，数据表现良好主要因工厂产出增速加快，企业新订单数创3月以来最大增幅且出口增速回升。

美联储正密切关注数据表现，以此判断第三季度经济是否会加剧放缓，此次制造业数据的表现将增加美联储FOMC票委支持加息的可能性。

美国10月ISM制造业指数50.1，预期50，初值50.2。分析认为，虽然美国10月ISM就业指数跌至2009年8月以来最低，也是自4月以来首次低于50荣枯线，拖累此次制造业PMI连续四个月下降，但该数字仍高于50荣枯线上方，表明美国制造业仍处于温和扩张当中。

美国9月营建支出月率增长0.6%，预期增长0.5%，前值增长0.7%。分析指出，受公营部门和私营部门开支双双走高的提振，美国9月营建支出刷新七年半以来高位，且今年以来建筑业开支每月都呈上升趋势，表明虽然消费者支出和制造业表现持续疲弱，但美国经济的根基仍然稳固，预计美国第三季度GDP增速预期将得到温和上调。