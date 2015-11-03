341点！人民币对美元中间价创10年来最大单日升幅

人民币对美元中间价11月2日报6.3154，大幅调高341个基点、上涨0.54%，创2005年7月以来最大单日升幅。市场人士预计，在11月人民币加入SDR（特别提款权）货币篮子的答案揭晓之前，人民币汇率基本维稳，不会出现大幅波动。

助推人民币加入SDR

昨日人民币对美元保持升势，延续了上周五人民币对美元中间价走势，上周五该数据报6.3495，较上一交易日升值101个基点。

最近一周来，人民币对美元中间价涨跌互现。上周连续升值两天之后，人民币对美元连续贬值两天，于上周五重拾升势，基本上维持在6.34~6.35区间。

值得注意的是，上周五，人民币对美元强势上涨，单日大幅升值101个基点，而本周一，人民币继续上行，对美元中间价调高341个基点，创下了2005年7月以来最大单日升幅。

有市场人士对上证报表示，就在上周五，央行或出手干预了人民币汇率，使得人民币对美元中间价一路上行。他预计，人民币对美元接下来有望进一步上行。

“离岸市场上，一些机构大量抛售美元。”该人士称，预计央行可能继续推升离岸人民币，缩小在岸、离岸之间的人民币即期汇差。而此举目的，上述人士表示，离岸、在岸汇率价差收窄，将有利于中国推动人民币纳入IMF（国际货币基金组织）的SDR(特别提款权)货币篮子。

就在上周末，中国与韩国建立货币直接兑换，由于来自中国进口商可能减少对美元的需求，因此美元对人民币可能为此承压。

人民币汇率或维稳

10月份，人民币对美元中间价主要在6.34~6.35区间徘徊，其中，10月13日人民币升值一度最高达到6.3231，在10月20日一度贬值下行至6.3614。自8月11日人民币对美元大幅贬值以来，人民币于昨日首度进入“6.31”区间。

反观即期汇率，昨日在岸市场上，人民币对美元即期汇率低开低走，基本回吐前一交易日一半的涨幅，未跟随中间价大涨走势。离岸市场人民币对美元同样下跌超过200个基点。经过上周五强势上涨，市场交投偏谨慎，美元空头回补推动人民币走弱。

昨日，在岸市场人民币对美元即期汇率低开25个基点，报6.3200。来自中国外汇交易中心的参考汇率显示， 昨日10:00，人民币对美元即期汇率为6.3295,接下来人民币下行，在14:00，人民币对美元即期汇率6.3391，在15:00进一步下行至6.3419，至尾盘16：00人民币对美元上行至6.3382。

事实上，在10月最后两个交易日，离岸市场上，人民币对美元一路反攻上行。10月29日，人民币对美元从6.4004的低位反弹近400个基点。10月30日又强势攻破6.32，盘中一度触及6.3152的8·11汇改以来最高水平；当天离岸与在岸人民币汇率价差从450个基点被拉平，并一度倒挂近 170个基点。

有外资行交易员认为，近期在岸、离岸市场人民币汇率走势，或主要由于央行出手干预所致。“美联储12月加息预期逐渐升温的情况下，新兴市场货币近期纷纷下跌，而人民币对美元却逆势大涨。而且，央行近期也采取了降准降息，也不利于人民币强势。”但该交易员认为，在11月人民币加入SDR货币篮子的最终答案揭晓之前，预计人民币基本会维持当前稳定水平，不会出现大幅贬值。