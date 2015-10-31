美、澳、日、镑、纽等G10货币下周前景展望

本周一纸美联储FOMC声明掀起了市场惊涛骇浪。美联储意外的“鹰姿飒爽”惊艳了市场。但这或才是热闹的开始，下周以非农为首的重磅事件将为市场添加更多“猛药”。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)最新撰文提供了下周外汇交易策略。以下是该行主要观点：

美联储FOMC公布政策声明后，市场关于美联储今年12月加息预期开始沸腾，美元欢快飙高。但若全球经济增速不足以改善市场低流通性预期，不排除风险情绪再度恶化的可能。

不断走强的美元和亚太经济发展增速的不稳定性或将继续发酵，这间接促成了澳元、纽元逢高做空策略，尤其是在全球主要央行宽松欲望愈发强烈的情况下，更是如此。下周市场将迎来澳洲联储(RBA)和挪威央行(Norges Bank)货币政策会议，市场将着重关注其是否会出现宽松举措或者释放宽松意愿的相关信号。

本周日本央行(BoJ)按兵不动，但推迟了实现2%的通胀目标至2016年财政年。由此窥见，日本央行未来可能出现更大尺度的宽松措施，法国农贷倾向于逢高做空日元兑美元。

以下是法国农贷提供了美元、英镑、澳元、挪威克朗下周交易前景展望：

美元：预料下周五(11月6日)非农数据将足以支撑美联储12月加息立场。因此，我们倾向于逢低买入美元。

英镑：尽管下周的季度通胀报告将暗示英国面临的通胀和经济下行风险，但我们相信英国央行(BOE)就此下调利率预期的空间十分有限。

澳元：考虑到国内物价增速相对缓慢和亚太地区经济增长放缓风险，不排除澳洲联储降息可能。我们倾向于待澳元反弹后做空。

挪威克朗：预料下周挪威央行进一步宽松的空间有限。挪威克朗走势可能将更多依附外部因素，疲弱油价走势。