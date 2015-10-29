决议过后 美国GDP的交易策略

如何交易美国GDP数据分析，内容如下：

上次表现

美国二季度GDP增速比预期的+2.6%低，但也维持在健康的+2.3%水平。这比起一季度的-0.2%要好上不少。报告显示，经济的主要动能来自于个人消费支出的扩张，贸易帐的改善。

总体而言，二季度数据描绘了美国经济的美景。令市场对美联储升息的预期得到强化。当时，外汇交易者也因此做多了美元兑多数货币，虽然之前一天的美联储声明并不十分鹰派。美联储此前也表示升息仍是可选项，虽然对经济是否已经做好充足准备仍无信心。

2.此次数据预期

目前，市场预期美国三季度GDP为+1.6%，比起二季度终值的+3.9%要低。

增速预期下降，可能主要是因为美国三季度的经济数据并不令人感到印象深刻。美国三季度的消费者支出和工业产出都在下滑。甚至9月耐用品订单都连续第二个月下滑。

3.美元潜在反应

二季度GDP公布的时候，外汇投资者买入美元，美元指数也因此稳步走高。但之后的跟随型买盘较少，美元的多头动能也逐步减弱。一个可能的解释是外汇投资者在之前的美联储声明时已经买入了美元，买入时点早于美国GDP的公布。之后部分美元多头的平仓令美元的升势放缓。

而对于此次的数据，弱于预期的实际数据会触发膝跳反应式的美元抛盘。而优于预期的数据会触发美元走高。而这些只是短期的自然反应，因此不必过于看重。

从长期角度来看，多数外汇投资者更看重1.历史趋势2.报告实际内容3.美元总体市场情绪。