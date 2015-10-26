美元多头紧盯FOMC决议 黑田能否让市场大吃一惊？

欧洲央行上周暗示可能加大刺激力度，中国央行也祭出“双降”举措，引发金融市场大幅波动。在这一背景之下，本周投资者将聚焦美联储和日本央行两大央行决议。尽管前者本周行动的概率相当低，但投资者将从中获取年内是否会加息的重要线索，若联储声明进一步压制年内加息预期，恐令美元升势再度逆转；另一方面，日本央行面临在本周采取行动的巨大压力，一旦扩大QQE，日元空头或将开起“狂欢派对”。

欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)上周四(10月22日)表示，该央行正在研究抵御通缩和刺激经济增长的新举措，最快可能在12月宣布。此番言论导致美元兑欧元大举反弹。

此波涨势前，美元指数自8月初以来累计下跌3.3%。美联储上(FED)月称由于全球不确定性而维持利率不变，这一决定损及美元。

美联储年内加息是否还有戏？

美联储公开市场委员会(FOMC)周三将公布货币政策决议以及政策声明。金融市场对本周采取行动的预期非常低，但投资者将聚焦声明措辞，特别是关注通胀、美元以及国际形势这三方面。

外界曾广泛预期9月开始加息。但中国经济放缓及股市重挫，令美联储推迟行动。

美联储主席耶伦(Janet Yellen)及其他官员曾表示，他们预计年底前将有必要加息。但有两位美联储理事上周呼吁要谨慎行事，令年内加息概率进一步下滑。

法国巴黎银行(BNP Paribas)策略师在报告中写道，自从9月份以来，美联储距离加息并没有更加接近。

报告称：“我们认为，与欧洲央行不同，美联储没有心情让市场大吃一惊”。声明可能会下调对美国经济和劳动力市场形势的评估。

法巴经济学家预计直到明年3月美联储才有可能加息；如果市场开始预计美联储首次加息之后谨慎程度会降低，则短期收益率仍有上升空间。

摩根大通(JPMorgan Chase & Co)经济学家Michael Feroli在报告中写道，9月份就业数据令人失望，巩固了美联储本月维持政策不变的理由。由于没有安排新闻发布会和没有发布新的预测，本周采取行动方面“已经有很高的障碍”。

Feroli指出，耶伦的目标将是既不强烈暗示会在12月份首次加息，也不彻底打消这种可能性；FOMC应该会继续在政策声明的第一段称经济活动步伐“温和”。

巴克莱(Barclays)策略师Rajiv Setia等在10月22日的报告中表现，目前市场报价预测美联储12月份加息的机率有30%-40%，主要是因为美联储表明担忧美国经济进一步减缓。

报告称：“如果美联储在即将召开的会议上表明今年不会加息，我们将重新评估观点。”

摩根士丹利(Morgan Stanley)以Ellen Zentner牵头的经济学家们在报告中写道，“不要指望本周的FOMC声明会有太大变化。”目前不具备在10月份加息的条件。

报告指出，美联储不大可能会在声明中提供指引；除了“我们尚未到位”的老调重弹之外，不会释放新的讯息。美联储将希望保留在任何一次会议上加息的选项。

渣打银行(Standard Chartered)经济学家托马斯·科斯腾格在报告中写道，美联储10月27-28日的会议应该会为12月份首次加息“铺平道路”，不过声明中所释放的信号应该会“微妙”。

科斯腾格称，促使美联储上个月维持利率不变的多数“乌云”，已经有所消散；新的担忧是9月份就业报告疲软、美联储理事塔鲁洛(Daniel Tarullo)和布雷纳德(Lael Brainard)的“微型叛乱”。

中欧央行恐影响美联储决策

中国央行(PBOC)上周五宣布降息，这是不到一年时间内第六次降息。中国央行将利率下调0.25个百分点，将存款准备金率下调0.5个百分点。

位于孟买的Arthveda Fund Management Pvt.执行副总裁Vikas Gupta表示，中国降息将引发资金流向新兴市场。此举排除了美国今年加息的可能性；美联储的“手脚被束缚”。

鉴于欧洲央行考虑进一步降息或扩大购债等刺激举措，美联储也不得不考虑美欧之间货币政策差异扩大的利弊。

欧洲央行行长德拉基上周四表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。

Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示：“德拉基不仅这么说了，而且还超过了许多鸽派的预期，欧元区进一步实施货币刺激措施的风险基本上对欧元是不利的。”

意大利联合信贷银行(UniCredit)首席欧元区分析师Marco Valli表示：“欧洲央行的举动增加了美联储三思而后行的可能性，他们会希望留下这样的印象，仍有可能在年底加息，但很明显，在欧洲央行这样说之后，他们将力求避免让外界认为其有预先设定的政策。”

但美银美林(Bank of America/Merrill Lynch)的全球经济学家Ethan Harris表示，他的观点与普遍看法不同，认为美联储或将受到德拉基言论的鼓励而采取行动。

Harris称，欧洲央行出台更多刺激措施的前景，可能通过推升美元汇率而损及美国经济；但欧央行声明造成的其他效果，如美国市场利率降低以及美股上扬，可能远超过上述影响。

Harris说：“所有人都觉得这将阻碍美联储行动。我现在倒认为，那甚至可能鼓励美联储加息。”

美国GDP数据

除了周三的美联储决议，美国方面周四还将公布第三季度国内生产总值(GDP)数据出炉。

市场预期中值显示，因受全球经济走软拖累，美国第三季度GDP环比年率增幅料从第二季的3.9%放缓至1.7%。

但有分析师指出，假设美国国会在11月3日截至期限前的最后一刻达成协议，避免了债务违约，则美国经济增长料在年底前加速，并在2016年保持强劲增长。

黑田东彦是否会扩大QQE？

因日本经济第二季度出现萎缩，并且可能重新陷入衰退，日本央行(BOJ)行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)也在考虑扩大其刺激举措。

一些分析师认为，越来越多经济走软的迹象可能会迫使日本央行采取行动。

接受路透调查的13名分析师中，六人表示日本央行将在周五会议上扩大刺激，并且对截至2016年3月财年的通胀率预估仅为0.1%。

法国农业信贷(Credit Agricole)在上周五的报告中表示，通胀不断下行的风险使得日本央行不可能及时持续地达到2.0%通胀目标。该行经济学家预期日本央行将在年底前采取更为激进的货币政策立场。

报告指出，日本央行最有可能在10月30日的会议上采取行动，在本次会议上将公布最新的半年经济和物价前景。即使央行在本周保持政策不变，宣布额外的措施看起来只是时间问题。鉴于上述情形，法国农业信贷维持日元逢高卖出的观点，尤其是兑美元。

本周日本方面将有一连串指标数据出炉，包括9月产出数据。分析师称，如果这些数据加剧对日本复苏前景的担忧，则将进一步助推对日本央行采取行动的观点。

据知情人士透露，日本央行官员认为在10月30日召开利率决策会议前一天所公布的工业产出数据，是考虑调整货币刺激措施的重要观察指标。

该知情人士指出，9月份工业产出数据将有助于央行衡量经济良性循环的强度；日本经济需要良性循环增强，才能持续激起物价压力。