央行双降后人民币大空头发可怕预言：8月千点暴跌行情恐很快重演

分析师指出，在中国央行(PBOC)“双降”之后，预计人民币将面临更大的贬值压力。而有人民币大空头甚至预计，继8月份之后，人民币未来几个月将出现更大幅度的贬值。

澳洲联邦银行(CBA)和荷兰合作银行(Rabobank)等机构的分析师预测，在下调利率以支持经济增长之际，中国央行在2016年7月底前将允许人民币快速贬值。

离岸人民币上周四(10月22日)和周五均下跌0.2%，而尽管在岸汇率有望连续第二个月走高，远期合约却显示贬值担忧。

北京时间周一09:42，在岸人民币兑美元跌0.06%，报6.3536元，此前跌幅最大达0.13%。离岸人民币兑美元升0.03%，报6.3944元。

在中国第三季度国内生产总值(GDP)以6.9%的同比增幅创出六年多来最低增速后，中国央行上周五进行去年11月以来第六次降息。

有分析师警告称，假如人民币再次贬值，那么8月11日汇率意外调整后全球从外汇到股票等市场的恐慌性抛盘可能就会重演。

此前，中国央行曾在8月份意外让人民币大幅贬值，而且中国经济在第三季度迈出了2009年以来的最小增长步伐。

CBA驻新加坡策略师Andy Ji表示：“如果说有什么不同的话，那就是符合预期的进一步货币宽松措施会导致人民币走软。”

他预计最早在今年，人民币就会出现几天内超过3%的大幅贬值行情。

Ji说，人民币兑美元的贬值幅度尚未追及其他货币，因此“实际升值的抵消效应会降低货币宽松措施的效力，当中国陷入流动性陷阱时更是如此”。

CBA驻悉尼的外汇策略师Elias Haddad在报告中称，央行双降将让人民币汇率继续面临下行压力，推动中国货币市场利率走低，但对长期债券收益率的影响大体上很小。

中国国务院总理李克强正在着力应对一些彼此矛盾的目标：振兴世界第二大经济体，避免资金外流，实现汇率市场化以加大人民币纳入国际货币基金组织(IMF)储备货币的可能性。

据知情人士透露，IMF代表已告诉中国，人民币可能会很快就会加入该基金的货币篮子。

荷兰合作银行驻香港金融市场研究主管Michael Every在央行决定降息前表示：“贬值的原因是多种多样的：经济表现不佳，汇率弹性不足，外汇储备持续减少，如果不这样做，我看不出他们还有什么办法能够实现人民币国际化。人民币如今的强势是人为的。”

德国商业银行(Commerzbank)驻伦敦的新兴市场经济和外汇研究部门主管Peter Kinsella称，放宽货币政策最有可能的影响将是加剧对人民币贬值的预期。

高盛集团(Goldman Sachs)预计，本次中国央行双降将向金融系统释放6,000亿-7,000亿元人民币的流动性，在中国出现创纪录的资本外流之际，有助于保持借贷成本下行。

该行预测，到年底存款准备金率将进一步下调50个基点，不过决策者将设法阻止人民币走软。