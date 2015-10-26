本周重要经济数据和事件10月26-30

本周重要经济数据和事件：

周一（10月26日）：

经济数据：

17:00 德国10月IFO商业景气指数，19:00 英国10月CBI工业产出预期差值，22:00 美国9月新屋销售。

财经事件：

中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议在北京召开，至10月29日。

央行动态：

18:45 欧洲央行(ECB)执委会成员默施在比利时金融论坛就“创新的挑战”发表讲话。

假日预告：

新西兰 劳动节 假期休市。

周二（10月27日）：

经济数据：

05:45 新西兰9月贸易帐，09:30 中国1-9月规模以上工业企业利润，17:30 英国第三季度GDP初值，20:30 美国9月耐用品订单，21:00 美国8月S&P/CS10座大城市房价指数，22:00 美国10月谘商会消费者信心指数。

央行动态：

美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议，至10月28日；瑞典央行举行货币政策会议，至10月28日。

23:05 加拿大央行副行长莱恩在加拿大新斯科舍省哈利法克斯发表讲话。

周三（10月28日）：

经济数据：

德国9月实际零售销售（1028-1102），07:50 日本9月季调后零售销售，日本9月大型零售商销售，08:30 澳大利亚第三季度消费者物价指数，15:00 德国11月GfK消费者信心指数，17:00 意大利10月Istat消费者信心指数。

央行动态：

16:30 瑞典央行宣布利率决议，并将公布货币政策报告，22:45 欧洲央行副行长康斯坦西奥在柏林发表讲话。

周四（10月29日）：

经济数据：

04:00 新西兰官方现金利率，07:50 日本9月工业产出，08:30 澳大利亚第三季度进出口物价指数吗，16:55 德国10月季调后失业率，17:30 英国9月消费信贷，18:00 欧元区10月经济景气指数，19:00 英国10月CBI零售销售预期指数，20:30 美国第三季度个人消费支出物价指数初值，美国第三季度实际GDP初值，美国上周季调后初请失业金人数，21:00 德国10月调和消费者物价指数初值，22:00 美国9月NAR季调后成屋签约销售指数。

财经事件：

英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维(Joaquim Levy)，这是英巴经济和金融对话的一部分，德国总理默克尔对中国进行国事访问，至10月30日。

央行动态：

02:00 美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定，发表政策声明，02:30 前美联储主席伯南克在英国伦敦政经学院就其新书发表演说，04:00 新西兰联储公布货币政策声明和利率决议，21:00 亚特兰大联储主席洛克哈特在该联储主办的活动上致开幕词。

周五（10月30日）：

经济数据：

07:30 日本9月全国消费者物价指数，日本9月失业率，08:05 英国10月GFK消费者信心指数，08:30 澳大利亚第三季度生产者物价指数，13:00 日本9月季调后新屋开工年化，15:45 法国9月生产者物价指数，16:00 瑞士10月KOF领先指标，17:00 意大利9月失业率，18:00 欧元区10月调和消费者物价指数初值，欧元区9月失业率，20:30 加拿大8月GDP，美国9月个人消费支出，美国9月个人收入，美国10月芝加哥采购经理人指数，22:00 美国10月密歇根大学现况指数终值。

财经事件：

惠誉发布瑞士主权债务评级

央行动态：

日本央行召开货币政策会议，并发布政策决议声明，堪萨斯联储主席乔治发表有关联储结构的演说，14:00 日本央行发布半年度展望报告，22:00 旧金山联储主席威廉姆斯参加布鲁金斯学会主办活动上的讨论会。

盛宝银行(Saxo Bank)分析师Ole Hansen表示，“本周市场的关注焦点将会是：谁是下一个实施宽松政策的央行，以及美联储究竟会作何决定。”Ole Hansen表示他仍然对黄金保持乐观态度。即使美元近期重新回到此前高位，他也认为黄金将会上涨。

CMC Markets分析师Colin Cieszynski则并没有将美联储年内加息的预期彻底扔掉。他认为本周美联储如果出现鹰派立场，黄金仍然会下跌。Colin Cieszynski表示，“今天中国央行降息降准的时候，我认为黄金市场已经达到全球央行方面鸽派言论的顶峰了，但却仍然不能突破上方阻力。这表示黄金未来下行危险正在加大。”