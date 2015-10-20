银行间债市全面向暖 央行小幅净回笼对资金面影响有限

中国银行间债市周二(10月20日)早盘现券收益率及利率互换(IRS)普跌，中长债表现较明显。

剩余期限近10年的国开债150210最新报价为3.5550%/3.5500%，周一尾盘为3.5850%/3.5750%。剩余期限近10年的国债150016最新报价为3.0900%/3.0660%，周一尾盘为3.1300%/3.0850%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1512早盘收报100.015元人民币，较周一结算价涨0.33%；10年期国债主力合约T1512收报98.790元，较周一结算价涨0.66%。

交易员表示，盘初时基金、理财等机构买气较为旺盛，中长期金融债收益率走低近3-4个基点，随后招标的一级国开新债亦多低于市场预期，做多情绪进一步发酵。资金面持续保持宽裕局面、经济基本面下行对债市支撑仍在、且股市震荡偏弱等亦存一定利好因素，料债市短期向好势头难有逆转。

交易员并称，债市这波行情感觉主要还是资产配置转向债市引发的收益率下跌，跟经济基本面关系不太大，“所有机构都缺资产，没办法，只能买债，包括基金，银行理财、小行投资户”。

国家开发银行上午招标的五期固息债结果均低于预期。一、三、五、七、10年中标结果依次为2.5187%、3.1082%、3.3305%、3.59%和3.5095%，此前市场预测均值为2.54%、3.15%3.34%、3.60%和3.53%。

交易员表示，国开新债结果还可以，但是倍数并不算特别高，加上手续费基本跟二级持平，预计接下来债券止盈压力应该要有所释放了，不过债市慢牛的整体趋势不会改变。

公开市场方面，央行周二逆回购操作量缩价稳，单日净回笼150亿元人民币。资金面持续宽松，即便当前面临季度缴税因素也暂未见影响，央行此前在季末对流动性提供的短期支持遂顺势稳步减力。

与此同时，中国银行间市场周二主要回购加权利率变动不大，市场整体维持近期宽松局面。央行虽小幅净回笼，且目前正值季度缴税之际，但资金供给充裕下市场影响不大。交易员称，近期数据显示基本面依然疲弱，预计货币宽松的趋势不会改变，短期流动性料保持平稳。