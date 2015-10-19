今天的上涨预示着明天的走软？解析当前汇市有趣局面

外汇市场目前面临这样一种有趣的局面：就如此前美元走强那样，高收益货币本月的上涨可能也会为其日后走软埋下伏笔。

从澳元到南非兰特等货币本月纷纷走强。美联储(FED)9月份以全球市场动荡为由暂不加息的决定，令这些货币保留了相对于美国的收益率优势，促使其从年内低点反弹。

但问题的关键在于：随着这些货币的上涨，市场已开始出现决策者行动前希望看到的平静局面。美联储加息的威胁可能由此重燃，而这样的前景可能会让经济复苏脱离正轨，加剧市场波动，新的循环或将由此启动。

苏格兰皇家银行(RBS)驻新加坡高级市场策略师Mansoor Mohi-uddin表示：“假如市场再次变得沾沾自喜，预期美联储会在更长时间内将利率维持在低位，则他们实际上就在为美联储采取行动启动货币政策正常化创造条件，这就是我仍对商品货币和新兴市场持谨慎态度的原因。”

这种悖论推动澳元/美元上月急跌至六年低点0.6896，然后随着期货合约显示美联储在12月底前加息的概率下滑，澳元/美元10月又走出连续9日上涨的走势，创2009年以来最长连涨纪录。

导致新出现的稳定感进一步增强的是，一个跟踪新兴市场货币走势的指数几乎已经完全收复8月11日人民币意外贬值以来的所有失地，自9月28日以来上涨4.4%，而波动率指数已自三年半高点回落。

北京时间周一(10月19日)14:50，澳元/美元基本持平于0.7270，10月份涨幅收窄至3.3%。南非兰特兑美元基本持平，报13.088，自9月30日以来累计上涨5.9%。

尽管全球经济前景阴云密布，高收益率货币仍然展开反弹。国际货币基金组织(IMF)本月将2015年全球经济增幅预期由3.3%调降至3.1%，称原因在于疲弱大宗商品价格导致新兴市场放缓。

9月份纽元在主要货币中表现最佳。土耳其里拉、巴西雷亚尔和南非兰特均自纪录低位反弹。

因投资者大幅调降美联储年内加息的概率，摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)新兴市场波动指数自上月峰值13.1%已经回落了2个百分点。

西太平洋银行(Westpac Banking Corp.)外汇策略师Sean Callow表示，新兴市场和商品货币似乎的确依赖于美联储延迟加息。导致美联储9月未能加息的因素正是那些令新兴市场和商品货币最为担忧的因素。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月16-17日货币政策会议纪要表明，因担忧中国经济增速放缓的效应会蔓延至其它发展中国家，美联储暂缓实施2006年以来的首次加息行动。

眼下也存在这样一种风险，即美联储加息会增加新兴市场的动荡的程度，导致美元走强，从而给美国经济构成额外负担。美联储在上次会议上曾经24次提及美元，此前7月会议和3月会议分别为12次和10次。

自上月触及12年高点121.18以来，美元贸易加权指数已经回撤了2.3%；此外，本月美元兑所有16种主要贸易伙伴国的货币走软。

期货交易员基本排除了本月美联储加息的可能性，而年底加息的概率也骤降至27%，9月17日会议前曾达到64%。