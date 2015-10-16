10月12-16日一周经济新闻摘要

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。





一周重要事件及分析：“美国经济将很快重陷衰退？高盛不信”

新浪财经：杜德利：若经济符合预期 将支持年内加息

华尔街见闻：美国经济将很快重陷衰退？高盛不信

新浪财经：若人民币被纳入货币篮子 SDR价值是否会现异动？

路透：人民币成为EBS平台交易量第三大货币

新浪财经：金道环球投资 ：非美货币目前震荡再加剧!

搜狐网：10月16日现货原油白银纷纷完成“顶底

凤凰网财经：外媒：中美打喷嚏世界经济怎么办？中国找到长期方法

环球网： 德媒：中国经济增速哪怕只剩4% 仍对全球有巨大贡献

德国商业银行：非OPEC产量下降 原油供应过剩将快速减少

新浪财经：花旗：全球经济明年或将衰退

货币，汇市新闻：“美元遭遇“四鬼拍门” 晚间CPI恐掀狂风巨浪”

FX168：决策分析：中国股市飙涨 澳元人民币齐升

新浪财经：NBFforex：海外经济放缓影响 美联储货币政策分歧犹存

经济观察网：新闻早班车：人民币汇率贬值预期降温 是否扩大波幅现分歧

新浪财经：外媒：中国经济疑虑“迷雾笼罩” 澳元和纽元汇率或难见起色

新浪财经：摩根大通：人民币汇率预计保持稳定 未来数月股市渐复苏

FX168：技术面惊现“恐怖信号” 这是美元之“死”？

FT中文网：美国消费支出疲软压低美元汇率

幸福投资网：人民币跨境支付系统正式启动 国际化再提速

股市新闻：“周四全球股市全线反弹 纳指涨1.82%”

新浪财经：亚太股市盘中触及2个月新高 沪指上攻遇阻跳水翻绿

东方财富网：黑石集团：债市仍是最安全的地方

新浪财经：人民币汇率稳定是当前A股向好的关键

华尔街见闻：【黄金晨报】股市下跌刺激避险 黄金V型反转逼近1170

新浪财经：股商财富报告：放量上涨 市场反弹将延续

华尔街见闻：欧美股市重获反弹 标普收涨1.5%

凤凰网财经：中国债券市场火了 高杠杆或致重蹈股市覆辙

中国网：积极信号促股市上演“红十月”

凤凰网财经：中国股市大涨催生四位新亿万富豪

华尔街见闻：牛市回来了？中国投资者对股市异常乐观

新浪财经：周四全球股市全线反弹 纳指涨1.82%





市场新闻：“美联储加息被质疑 是时候配置新兴市场了？”

幸福投资网：中国就业市场给经济亮红灯

新浪财经：SMPForex：全球经济增长放缓担忧情绪凝聚 汇市动荡不安

路透：力拓称无计划进一步降低铜产量 已尽了一己之力

新浪财经：高盛财报不及市场预期 金融市场动荡让投行很难做

华尔街见闻：美联储加息被质疑 是时候配置新兴市场了？汇丰不信

新华网：高铁定了，中国企业拿下印尼高铁！

华尔街见闻：全球最大油田服务公司三季度利润大降：油价复苏看来会延迟

路透：宝马9月汽车销量增长7.8% 今年有望创销售纪录

新浪财经：多项重量级改革即将启动 投资市场或迎新热点





原油，贵金属一周趋势：“黄金和白银料在2016年继续下跌走势 ”

幸福投资网：10月12日-16日影响黄金原油重磅事件及指标

华尔街见闻：【黄金晨报】美元回升风险资产上涨 金价结束四连涨

中财网：原油期货上市在即 争夺国际原油定价权志在必得

新浪财经：瑞银Tully：关键实物黄金市场将非常重要 影响投资情绪

FX168：瑞银Tully：关键实物黄金市场将非常重要 影响投资情绪

新浪财经：分析师：美国市场进入维护期 抑制原油需求增加库存

新浪财经：分析师：黄金市场情绪变化 金价出现突破

路透调查：黄金和白银料在2016年继续下跌走势

东方财富网：国际油价持续低位震荡 晚间EIA库存报告雪上加霜？

FX168：瑞银：因需求疲软下调今年金价预期 但低价不会保持太久

中国新闻网：美联储加息前景迷离 黄金股借势而起

今日头条：今年9月韩国从伊朗进口原油大涨逾40%



