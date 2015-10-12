连破三大关口！人民币大涨逾200点 创811汇改来新高

在岸、离岸人民币兑美元周一(10月12日)午盘涨幅过百点，日内连破6.34、6.33和6.32三个关口。有分析师指出，国际美元整体偏弱，而离岸人民币兑美元空头继续离场，同时市场对中国经济的悲观预期也有所淡化，股市企稳回升，风险偏好回暖，均帮助人民币反弹。

北京时间14:18，在岸人民币扩大涨幅至0.42%至6.3190兑1美元，为3月19日以来最大涨幅。离岸人民币兑美元报6.3182，较上一交易日收盘价上涨230点。

有分析师指出，10月以来离岸人民币兑美元稳中走升，今日早盘也大涨逾百点，再创811汇改以来新高，与在岸表现基本同步，两地几无价差；人民币空头的不断离场短期内可能会继续小幅推高汇价，但汇价上涨基础仍不稳固，长期仍需看经济基本面是否会明显改善。

中国央行(PBOC)8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化。

两位银行交易员称，在岸人民币汇率市场早盘供求清淡，整体偏向净结汇；而通常于长假后出现的购汇偏多现象，今天并不明显。

其中一位股份行交易员说，今天中资和外资银行结汇偏多，同时也看到少数中资大行主动抛售美元，使得人民币走强并突破6.33元。净结汇因素是多方面的，包括部分人民币空头止损，一些节前建立的人民币空头现在都处于亏损。

该交易员并称，部分客户看到人民币近期升值后也出来结汇。通常于长假后几天内看到的、用于偿还境外刷卡消费的购汇需求，此次并不明显，也造成结汇相对偏多。

今日人民币兑美元中间价报6.3406元，上日中间价为6.3493元。人民币兑美元即期成交额午盘为63.13亿美元，上日半日为52亿美元。

对于近期成交量持续维持“低位”，有交易员认为，此前因为贬值预期过甚，恐慌带来的情绪性交易导致成交持续上升，“正常应该就是这么多，两三百亿甚至五百亿(美元)的日成交是不正常的。”

中国央行副行长易纲在国际货币基金组织(IMF)秘鲁利马年会上表示，人民币不存在长期贬值的基础，未来人民币汇率形成机制改革会继续朝着市场化的方向迈进，人民币汇率将更具有弹性，双向地浮动，保持在合理均衡的水平上基本稳定。

中国财政部部长楼继伟上周末在利马参加G20财长会议时对记者表示，8月11日中间价市场化改革后人民币的下跌是对市场做出的回应；最近中国央行已采取措施稳定汇率。楼继伟说道：“我希望强调的是，人民币不存在持续贬值的基础。”

中国知名投行——中金公司最新报告称，中国财政部四季度起每周滚动发行三个月期贴现国债，此举进一步为人民币加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)的货币篮子铺平道路。

作为一项储备资产，SDR利率是在其构成货币三个月期国债利率的基础上形成的。因此，有效的三个月期国债市场是一货币加入SDR篮子的技术前提之一。

中国财政部上周五公告，将从四季度起，按周滚动发行三个月记账式贴现国债。当日上午招标的三个月期国债，即为此拉开序幕。

9月外媒曾报导，财政部拟于四季度开始每周发行一期三个月贴现国债，每期100亿元人民币，此举旨在为国外央行及类央行机构提供更多产品，以满足人民币加入SDR的要求。

美国上周进口数据显示，从中国的进口同比增长9.2%; 中国定于周二公布进出口数据，马来亚银行(Maybank)外汇分析师Christopher Wong接受采访称，如果贸易顺差强劲，或将有助于缓解资本外流和外汇储备下降的压力。

该分析师称，鉴于在岸人民币与离岸人民币之间的差距正在缩小，以及对人民币今年将被纳入SDR篮子的预期，美元/人民币有望向6.2780迈进，这个汇率接近100日移动均线目前的水平。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周一在三周低位附近徘徊，受对美联储今年年底前是否会升息的疑虑所打压。亚洲时段市场交投可能较往常清淡，因日本适逢假期休市。美国市场周一也因假期休市。

目前的焦点在于商品与新兴市场货币的涨势，是否仅是主要受到平仓导致的短暂现象，抑或是转而进入更具持续性的上升趋势。