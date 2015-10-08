【亚洲汇市】美元维持近期交易区间 市场静候FED会议纪要

周四（10月8日）亚太时段盘初，美元兑一篮子货币小幅上涨，但仍保持在近期区间内，投资者静候美联储（Fed）9月货币政策会议纪要的公布，以从中寻求货币政策的线索。

日内美元指数上涨约0.1%至95.60附近，为8月末以来93.70-96.70区间的中点。

美联储即将公布9月货币政策会议纪要，投资者将审视记录，以寻求美联储何时启动2006年来首次升息的线索，看美联储是今年稍晚升息还是等到2016年。

美国国债收益率上升支撑美元，因美联储可能推迟升息的预期扶助美股上扬，亚太时段10年期指标公债收益率位于2.065%，较上一交易日纽约时段收盘的2.060%有所上升，隔夜10年期债券收益率触及一周高点2.086%。

本交易日日元也小幅上涨，但因市场预期日本央行（BOJ）最快于本月将出台更多刺激举措，令日元涨幅受限。

本周三（10月7日）日本央行维持货币政策不变，但出口下降及油价下跌，使央行持续面临在10月30日会议上祭出更多刺激举措的压力，日本央行预计还将在此次会议上下调长期经济和通胀预估。

周四（10月8日）稍早公布的数据突显日本经济复苏动能减弱，日本政府调降对机械订单的评估，称机械订单停滞不前。8月核心机械订单较上月下滑5.7%，此前市场普遍预期为增加3.2%。

巴克莱策略师在给客户的报告中称，“我们认为下调存款利率是欧洲央行（ECB）的选项之一，但那是近期最不可能动用的工具。”

但巴克莱分析师也表示，相信欧洲央行（ECB）最初的行动将是扩大量化宽松计划的购买规模及范围，并延长该计划的期限，预计央行可能在年底前宣布实施。

日内英国央行（BOE）也将在晚些时候公布利率决议，预计本次将按兵不动。