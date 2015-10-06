12国TPP协定！奥巴马：不能让中国制定全球经济规则

12个环太平洋国家达成一份历史性协议，将消除从汽车到大米在内的众多商品的贸易壁垒，而对此心存疑虑的美国国会有可能在批准投票时争执不下。

代表日本参加谈判的经济财政大臣甘利明表示，在亚特兰大经过一周的最终谈判，各方就实现跨太平洋伙伴关系(TPP)达成协议。这份已经酝酿、谈判五年多的协议将促进协议各国的商贸往来，而这些国家的GDP总额相当于全球的40%。

美国总统奥巴马将TPP视为美国战略重心重回亚洲的关键，并将此作为他剩余任期的第一要务。中国不在该协议中，参加TPP的各方将此作为对中国日益增强的全球影响力的抗衡。

一旦付诸实施，这将是美国自1994年北美自由贸易协定生效以来达成的最重大贸易协议。参加北美自贸协定的美国、加拿大和墨西哥都参与了TPP，日本也在TPP之中。

参与TPP的国家包括澳洲、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡、美国和越南。

各国贸易部长指出，TPP未来将向其他国家敞开大门，可能也包括中国。“中国很有希望参与进来，”马来西亚贸易部长Mustapa Mohamed称。

美国总统奥巴马在声明中表示：“当我们超过95%的潜在客户都居住在国外时，我们不能让中国这样的国家制定全球经济规则。”

今天稍早，中国商务部在官方网站发文称，《协定》是当前亚太地区重要的自贸协定之一。中方对符合世界贸易组织规则、有助于促进亚太区域经济一体化的制度建设均持开放态度，希望《协定》与本地区其他自由贸易安排相互促进，共同为亚太地区的贸易投资和经济发展作出贡献。

跨太平洋贸易协议加强了奥巴马在亚太战略方面的手腕

12国达成的跨太平洋贸易协议为美国总统奥巴马将战略重心向亚洲转移、促使中国接受美国支持的贸易规则增添了新的砝码。

这个贸易区横跨太平洋，从智利至日本，以美国为中心。它为奥巴马应对中国在太平洋地区不断增长的军事和经济影响的努力提供了支持。鉴于奥巴马下月将前往亚洲与该地区领导人会晤，周一在亚特兰大达成的协议还让奥巴马拥有了外交优势。

除此以外，该协议意味着美国在该地区有了更加密切的贸易伙伴，以及更加密切的盟友。这可能迫使中国达到该协议标准，否则将被隔离在由此带来的经济增长以外。

“美国在亚洲的影响长期以来一直基于美国的经济实力以及各国对美国经济体制的向往，”布鲁金斯学会的访问学者、欧巴马的前亚洲政策顾问Jeffrey Bader说。该贸易协议“将各国联系得更加紧密，使得经济互相依赖更加成为现实。”

一旦协议得到批准，跨太平洋伙伴关系协定(TPP)会是二十多年以来国际商贸领域的最大协议，包括了全球经济产值的40%。该协议会给打破微妙且在政治上根深蒂固的贸易障碍设立新的先例，并且会重振全球贸易增长。

奥巴马在公告中表示，该贸易协议会消除对美国产品的逾18000个税项，并且包含了可强制实施的劳工和环境标准。