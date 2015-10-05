加拿大帝国商业银行一周交易提示

加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBC)的一周最佳交易推荐中囊括了加元和日元交易。该行报告内容编译如下：

切勿为加拿大表现良好的经济数据欢呼，该国最好是等待加元弱势带来的对于部分经济领域的刺激作用，而最新的GDP数据也给予加国民众所希望看到的。不过正如一位先贤所说的，“你只是通过守望就能观察到很多内容。”数据整体形势其实并不那么理想。原因在于那些特殊的焦点，加拿大出口提升是杂项货物递增的结果，制造业的回升也是源于汽车组装生产线在当月的重新开工。

投资者需要继续关注货币疲软带来的经济影响，但完整的益处还需要更多时间的沉淀，这也暗示加元需在更长时间段内留在较低水平。

日本方面，安倍经济学2.0版本加重了日元的负担。安倍晋三最新的目标是提升日本名义GDP大约20%，至600万亿日元左右。名义GDP目标的提升对于经济从停止的水平提升有着明显的数据层面的优势。工作目标很大程度上能够显示为有效，因利率会在国内薪资水平提升之前保持在较低水平。

如果日本不断坚持这一目标，这也意味着刺激举措以及日元身上背负的下行压力多半会在“又一个十年”内延续。日本是发达国家中第一个引入名义GDP目标概念的，这也可能是货币政策沟通方式继续改变的信号之一。

还是那位先贤的话：“未来并不会按照过去依样画葫芦。”