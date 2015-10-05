澳洲数据综述：通胀预期温和提升 就业市场适度从紧

周一(10月5日)最新发布的经济数据显示，澳大利亚通胀预期温和提升，同时就业市场也适度从紧。

9月TD-MI通胀指标小幅上升

一项私营通胀指标显示，9月物价压力略微上升，但尚未达会让澳洲联储(RBA)忧虑的程度。

道明证券(TD Securities)、墨尔本协会(Melbourne Institute)联合公布的数据显示，澳洲9月TD-MI通胀指标月升0.3%，8月时为提升0.1%。

9月指标同比升幅从8月的1.7%升至1.9%，为2014年11月以来最高。但仍弱于澳洲联储2-3%目标区间。

通胀环境温和意味着澳洲联储还有在必要时降息的空间，但市场广泛预计，联储周二会议将会按兵不动。

整体就业广告数稳健增长

澳洲9月整体招聘广告连续第二个月出现稳健增长，这一鼓舞人心的数据表明，就业增长可能在加速。

澳新银行(ANZ)的调查显示，9月整体招聘广告较前月增加3.9%，至每周平均153,778个。8月为增加1.3%。

澳洲9月份招聘广告数年率提升12.8%，增速自8月份的8.8%加快，且接近5月时创下的14.1%。

9月网络招聘广告增长4.0%，报纸招聘广告减少2.7%。过去几年来报纸招聘广告一路下滑，现只占整体广告的一小部分。

澳新银行首席分析师Warren Hogan说：“招聘广告的正面趋势显示，经济迄今为止在大宗商品价格以及矿业投资的跌势中调整得相当不错。”服务业许多领域的就业需求增强。