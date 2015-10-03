非农“遇难”美元遭“暴打” 分析师：忘了加息吧！

噩耗！美国9月非农就业报告远逊于预期，且上月数据大幅下修。此外，薪资增速异常疲弱，就业参与率创下38年低位。异常糟糕的9月非农报告令年内加息预期大幅降温，美元全线遭挫。

美国劳工部周五(10月2日)公布的数据显示，美国9月非农就业新增14.2万人，增幅远不及预期的20.1万人。8月就业增幅由17.3万大幅下修至13.6万。

事实上，9月非农人口增幅甚至低于接受彭博调查的分析师中最悲观的预期。

美国9月平均每小时工资月率持平，此前市场预期和8月分别为增长0.2%和增长0.3%。

利率期货显示，美联储12月加息概率急剧降至28%，数据出炉前接近48%。

美国9月劳动参与率降至62.4%，上月为62.6%，创下1977年10月来最低。

数据发布之后，欧元/美元直线拉升逾百点，日内最高1.1274；美元/日元大挫至119.31；英镑/美元扩大涨幅至1.5212；美元/加元下挫至两周低位1.3184；美元/瑞郎刷新日低至0.9684；澳元/美元小涨约30点至0.7061；纽元/美元刷新两周高位0.6453。

其它市场表现方面，非农报告出炉后美股标普指数和10年期美债收益率重挫，金价则大幅飙升。

分析师Adam Button撰文称，此次非农就业报告是四大糟糕的信号，分别是：1.疲软的9月整体非农就业数据；2.疲弱的前值修正值；3.疲软的薪资增速；4.疲弱的就业参与率。

他在文章中提到，此次非农就业报告没有任何“亮点”，这是逾一年来最疲弱的就业报告。

Button表示，投资者“可以忘了10月加息”，目前在该月加息的概率为零。这份报告如此糟糕，以至于引发外界猜测，美国经济正在减速，且8月市场动荡已经扩散至实体经济。

Button写道，异常疲弱的非农就业报告令美元遭受重挫。美元/日元在数据出炉前交投于时段高点120.41，但在数据发布后则暴跌至119.20。