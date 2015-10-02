俄罗斯经济滑坡恐怕较预期严重

* 俄罗斯经济2015年料萎缩4%

* 分析师持续下修预估

* 俄罗斯央行10月料维持利率不变

路透莫斯科10月1日 - 周四公布的路透调查结果显示，俄罗斯经济今年料将萎缩4%，分析师鉴于俄国经济长期滑坡的证据越来越多，因而再次下修其预估。

数月来，分析师一再下修预估，看法越来越悲观，因为中国经济放缓让全球打冷颤，使得已经受困于低油价及西方制裁的俄罗斯带来更多问题。

调查预估俄罗斯经济2016年将成长0.2%，低于8月预估的0.5%。

“俄罗斯经济最新数据让我们无法认真地讨论复苏开始，”Bank St Petersburg分析师Olga Lapshina表示。

路透于前次8月底时所作调查预估，2015年俄罗斯经济将萎缩3.7%，比7月预估萎缩3.5%的看法更悲观。

分析师也看坏通胀情势，目前预期今年通胀率将达12.8%，高于前次调查预估的11.9%。

他们预期央行将于10月30日召开的下次会议维持政策利率不变，反映其对于高通胀的疑虑，不过年底之前该行料将降息0.5%至10.5%。

分析师对卢布汇率的预估，也普遍反映出对全球前景各为悲观的看法。

调查预估卢布兑美元12个月后将来到65.00卢布，上月调查时的12个月后玉则为61.35。

卢布兑美元周四在65.15附近交投，5月时汇价还不到50卢布。

“展望未来，我们预期卢布将持续疲软，”丹麦丹斯克银分析师Vladimir Miklashevsky表示，“在美联储及将升息的背景下，卢布走势主要受油价疲软及新兴市场动荡所牵引。”