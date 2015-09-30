全球市场恢复平静 日元避险需求降温

周三（9月30日）亚太时段，投资者对日元的避险需求有所减弱，因全球股市企稳且市场在一定程度上似乎恢复平静。但交易商称月底和季末资金流动意味着市场仍可能持续波动。

当前美元/日元位于119.90附近水平徘徊，摆脱119.24低位；欧元/日元也位于134.75附近水平徘徊，脱离周二低点134.20；澳元/日元也重回84.00附近，自3周低点82.76反弹。

日内最新公布的数据显示，日本8月工业产出意外下滑，但日元对此反应有限。然而一些市场人士认为，如果本周四将公布的日本央行（BOJ）短观调查结果显示企业信心疲弱，则将强化对日本央行（BOJ）宽松货币政策的预期，从而可能打压日元更进一步下跌。

围绕中国经济增长放缓、以及全球经济状况的担忧，连同美联储（Fed）升息时机的不确定性，引起了金融市场的震荡。瑞士矿商兼贸易公司嘉能可股价周一大跌凸显出这种紧张情绪，但该股周二反弹。

一些交易员并指出，美国消费者信心和欧元区经济景气有令人鼓舞的改善，以及印度央行降息幅度超乎预期等因素，都有助于安抚市场。

交易商表示，本周五（10月2日）将公布美国8月非农就业数据，可能有助于强化或弱化2015年升息的可能性。不论何种情况，报告结果都将为美元走势定调。

此外，市场也将关注美联储主席耶伦，她将于本交易日稍晚的一次会议上致欢迎辞。

澳洲国民银行（NAB）资深汇市策略师Emma Lawson表示。“如果耶伦有意针对近期市场避险情绪做出什么明确表示，那么她可能会稍微改变一下上周五（9月25日）所传达的信息。”