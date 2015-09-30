QE失效 全球央行应该如何拯救经济？

是央行寻求帮助的时候了。

随着国际货币基金组织(IMF)准备再次下调全球经济增长预期，全球货币政策制定者的弹药已经不多了。根据美银美林的统计，自2008年金融危机以来，全球央行已经降息超过600次。周二，印度央行宣布降息，降息幅度大于预期。

虽然欧洲央行和日本央行尚未排除购买更多的国债，但是在全球利率近零的情况下，QE还能产生多大的作用令人怀疑。即便央行退出更宽松的货币政策，这很可能只是推高资产价格，而非提振经济。

经济学家和投资者越来越多地希望政府能加大刺激措施，应对全球经济放缓。美银美林预计，今年全球经济有25%的可能陷入萧条式的衰退。

Janus Capital的基金经理格罗斯表示：“在制造实际增长和通胀方面，货币政策已经穷尽。财政政策是刺激经济的第二条腿，它必须就位，我们才能达到想去的地方。”

这将标志着情况的转变。在2009年经济衰退后，各国政府开始削减预算，让央行来刺激需求。

欧洲现在依然实施紧缩政策。而美国政府可能因为债务问题再次停摆。目前，美国的公共债务约GDP的117%，高于2007年81%的水平。

不过，预算赤字已经较峰值有所下降，而德国预算处于盈余状态。这意味着政府有钱可花。国际商业领袖组织B20表示，如果政府能在2030年满足经济体对基建的需求，他们将能创造1亿个新工作机会和6万亿的经济活动。

一些国家已经开始考虑采取措施。中国官员正实施更加强健的财政政策，加速一些重大工程建设。而日本也在考虑进行新一轮的财政刺激。

花旗集团G10货币策略主管Steven Englander提出了一种革命性的做法，类似于米尔顿•弗里德曼(Milton Friedman)所倡导的“直升机撒钱”。

在他所谓的“冷聚变”中，政客们将减税和增加支出。中央银行将通过购买更多的债券、持续扩张其资产负债表来承担相关的成本。也就是说，更宽松的货币政策的成本将由无止境的QE来承担。

Englander在上周给客户的报告中说：“政治上来说，中央银行很难直接支持政府债务货币化，但面对全球经济的衰退和已经时效的货币政策工具，我们预计央行会轻易的同意更宽松的财政措施。”

这样的结果是更大的购买力被直接注入经济，增加经济活动，提振通货膨胀。长期债券收益率将上升，但经通胀调整后的短期收益率将变成负数。

Englander表示：“市场越来越认为，财政政策的确实是经济复苏乏力的一大原因。在利率接近零的情况下，我们将需要财政政策来抵消任何负面的打击。”

法国兴业银行(Societe Generale SA)全球经济主管Michala Marcussen对此表示同意。她说：“我们相信政策制定者面对深渊时会考虑下一步非传统的政策，即财政扩张。”