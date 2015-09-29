全球市场综述：人民币中间价创一周最强 黄金、原油反弹

中国股市低开，沪指在3000点上方徘徊；人民币兑美元中间价创逾一周来最强，离岸人民币强于周二在岸中间价，为自去年11月来首次；交易员称，中国央行进行400亿元人民币14天期逆回购，利率持稳于2.70%；银行间债市10年国债上涨，7天回购利率跳涨。

隔夜欧美股市、大宗商品下挫，标普500指数期货在亚洲交易时段小跌，MSCI明晟亚太地区指数下跌2.6%；日元和美国国债等避险资产受青睐；澳元、新西兰元兑美元走低；现货金和原油期货转涨，期铜仍疲弱。

今日关注：彭博四季度固定收益调查指出，债市料续写牛市；中银香港[-2.61%]和汇丰香港成为首批在银行间发债国际性商业银行；欧元区9月消费者信心指数终值；印度央行回购利率；日本首相安倍晋三在彭博纽约总部演讲

大中华市场

中国总理李克强28日会见欧盟委员会副主席卡泰宁时称，中国经济运行仍保持在合理区间，新的增长动能正在形成，长期向好的基本面没有变，不会因为经济短期波动而放缓改革

中国社科院财经战略研究院发布报告，预测中国第三季度GDP增长6.9%左右，CPI上涨1.9%左右

人民日报：中国统计局局长称中国经济仍是世界经济增长的动力之源

新华社报道，国家主席习近平表示，中国将进一步加大控制温室气体排放力度，争取到2020年实现碳强度降低40%-45%的目标

新华社报道，中国和欧盟同意推进中欧投资协定谈判、设立中欧共同投资基金；签署建立中欧互联互通平台的谅解备忘录和中欧在5G领域开展战略合作的联合声明

欧盟表示，中国宣布愿意参与欧盟3150亿欧元的欧洲投资计划

彭博调查：中国债市第四季料续受追捧；警惕信用债过热

中国长端利率债慢牛第四季料延续，波动中或现交易机会

泰达宏利基金：中国债市波动中宜杠杆和久期策略并用

博时基金：看多中国长端利率债；中低等级信用债只能做波段

海富通基金：中国长端利率债性价比显现；信用债可延续杠杆“息差”策略

长信基金：中国债市目前适合高杠杆运作，存量城投债具性价比

中信证券[-1.63% 资金 研报]尚未走出“调查门”阴影，又遭股东减持，令投资者对中国券商“一哥”的前景疑虑重重。分析师表示，调查对券商行业的整体影响更大，多项业务增长可能放缓

据一级交易商交易员，中国央行将进行400亿元14天期逆回购操作，中标利率2.7%

工银瑞信国际：中港公募基金跨境销售或于四季度启动

中国国家发改委28日批复三个铁路项目，合计总投资额1093.35亿元

中国国家主席习近平宣布，中国将设立总额10亿美元的中国联合国和平与发展基金，并建设8000人规模的维和待命部队

据媒体报道，中国再保险集团将于10月启动香港IPO路演，计划第四季度完成上市融资

市场表现

上证综指下跌1.4%，报3057.82点；沪深300指数下跌1.2%；创业板指[0.37%]数下跌1.1%

华泰证券[-1.85% 资金 研报]：978家A股公司拟定增募资逾2万亿元，市场资金面料承压

恒生指数下跌3.3%，报20481.84点；恒生国企指数下跌3.8%；恒生综合指数[-1.28%]下跌3.2%

在岸人民币兑美元升0.09%，报6.3634元；离岸人民币兑美元升0.16%，报6.3698元

人民币兑美元中间价上调69个基点或0.108%，报6.366元；据中间价计算，今日交易波幅上限为6.2387，下限为6.4933

1天期回购利率跌0.99个基点，报1.88%；7天期回购利率涨3.97个基点，报2.3744%；10年期国债收益率下跌3.5个基点，报3.265%

1年期利率互换跌1.48个基点，报2.455%；5年期利率互换跌2个基点，报2.765%

华创证券：债券收益率目前处于波动下轨，建议继续降久期和杠杆

中国1个月和3个月Shibor双双小涨

中国银行[-1.58% 资金 研报](香港)拟发行10亿元人民币3年期金融债；汇丰香港拟发行10亿元人民币3年期金融债

国际市场

纽约联储行长Dudley(有投票权)称，经济表现得相当好，美联储很可能在今年晚些时候加息

旧金山联储行长Williams(有投票权)：10月仍有可能加息

芝加哥联储行长Evans(有投票权)：可能会在2016年中才支持首次加息，预计明年三次各25个基点的加息将是合适的

美国8月个人支出环比增长0.4%，分析师预估中值为0.3%；8月个人收入环比增长0.3%

美国8月二手房销售签约量环比下降1.4%；预估为增长0.4%

日本央行行长黑田东彦表示，如果价格趋势变化，会毫不犹豫调整政策；日本通胀趋势没有大问题，将继续好转

标准普尔下调拉美2015年和2016年GDP预期；惠誉称可能会随时调整巴西评级

大宗商品公司嘉能可在伦敦重挫29%，创2011年上市以来最大跌幅和最低股价，在中国需求降温之际，该公司恐难以快速减债

嘉能可股价在香港跌27%，昨天在伦敦股价重挫

大众汽车新任首席执行官Mueller称，大众品牌将跟奥迪和保时捷[-2.88%]一样，独立于主体公司，预计10月份拿出柴油引擎的技术解决方案

德国检察官开始对前大众汽车首席执行官Winterkorn展开刑事调查

美国铝业2016年下半年将分拆成两家上市公司，上游业务公司将专注于采矿和冶炼，增值业务公司将专注于汽车和航天部件等生产

苹果新款iPhone上市第一个周末销量达到创纪录的1300万部，得益于中国首发

市场表现

MSCI明晟亚太地区指数下跌2.7%，报121.35点

日经225指数下跌3.1%，报17095.46点

标普500指数期货下跌0.2%，报1868.6点

美国10年期国债收益率跌1.4个基点，报2.08%

彭博美元即期汇率指数跌0.08%，报1213.92

欧元/美元升0.14%，报1.126美元

美元/日元跌0.25%，报119.62日元

欧元/日元跌0.11%，报134.69日元

英镑/美元跌0.08%，报1.5162美元

欧元/瑞郎基本持平，报1.09466瑞郎

欧元/英镑升0.21%，报0.74267英镑

美元/瑞郎跌0.15%，报0.9722瑞郎

美元/加元升0.07%，报1.3407加元

澳元/美元跌0.6%，报0.6947美元

新西兰元/美元跌0.49%，报0.6298美元

新加坡元/美元跌0.29%，报1.4327新加坡元

韩元/美元跌0.51%，报1201.08韩元

黄金现货涨0.1%，报1133.13美元/盎司

COMEX期铜跌0.6%，报2.2375美元/磅

LME期铜跌0.5%，报4941美元/吨

NYMEX西德州中质原油期货基本持平，报44.45美元/桶

ICE布伦特原油期货跌2.6%，报47.34美元/桶