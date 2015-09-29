习近平访美带来A股投资机会一箩筐

国家主席习近平对美国进行国事访问。访问期间，习近平主席与美国总统奥巴马举行了会谈。双方达成广泛共识，取得了一系列重要成果。而在A股市场，习近平主席的访美也形成一定的投资机会，比如高铁概念股近期就因有相关利好而表现活跃。

9月22日至25日，国家主席习近平对美国进行国事访问。访问期间，习近平主席与美国总统奥巴马举行了会谈。双方达成广泛共识，取得了一系列重要成果。而在A股市场，习近平主席的访美也形成一定的投资机会，比如高铁概念股近期就因有相关利好而表现活跃。

除了高铁板块，还有其他板块也在习近平主席访美期间迎来利好，包括民用航空、核能、农业、旅游、电影、清洁能源等。

高铁方面，9月13日，中国铁路国际(美国)有限公司与美国沙漠快线有限责任公司和帕姆代尔高速铁路有限责任公司签署组建美国西部快线项目合资公司框架协议。受消息影响，A股相关概念股近期表现活跃，如晋亿实业[-2.36% 资金 研报]9月16日以来一度收出七连阳，累计涨幅超过六成。

关于高铁板块的投资机会，广发证券[-1.45% 资金 研报]称，铁路在“经济新常态”中，继续被国家列为优先支持方向。高铁已经成为中国具有全球竞争力的高端装备[-1.42%]产业，形成了对多个新兴市场的强大攻势，以上两方面标志着铁路设备的中期发展空间发生了重要变化。考虑行业经历前期集中突破后，未来更多的是曲折奋力前行，并结合企业业绩与估值水平，维持铁路设备行业“持有”评级。东方证券则称，强烈关注高铁国产化和后市场两条主线，重点关注康尼机电、鼎汉技术[-0.19% 资金 研报]、博深工具[-1.84% 资金 研报]等。

另外，习近平主席访美期间，中美民用航空领域合作也取得新进展。例如，9月22日，中国有关企业与波音公司签署了购买300架飞机的协议；中国国家发改委与波音公司签署了《关于提升民用航空产业全面战略合作的谅解备忘录》，确立了未来5年(2016至2020年)双方的合作目标和主要合作内容，包括工业合作与生产、航空绿色发展技术、创新发展领导力和发展世界级的航空运输系统等方面。

对于航空行业来说，长江证券[-2.02% 资金 研报]认为，由于油价持续维持低位，今年航空业盈利大幅改善，航空公司二季度盈利大幅增长。人民币贬值虽然会减少航空公司下半年的净利润，但近期贬值预期依旧较低，预计汇兑损失持续扩大的幅度有限。个股方面，首推差异化竞争、具备成长属性、受益中短航线旅游热的春秋航空，以及高效率民营企业吉祥航空。

核电方面，认识到三门、海阳在建AP1000项目的重要性，中美两国有关企业将共同努力，尽早实现三门1号机组安全投产。中方欢迎两国续签中美和平利用核能合作协定。中美双方肯定在现有核能合作机制项下开展的有关工作，决定继续开展并加强技术研发领域的互利务实合作。

关于核电板块的投资机会，安信证券认为，从《能源发展“十二五”规划》的完成情况来看，到2015年底，我国能源结构调整的目标大概率可以提前完成，但是与规划中的装机目标相比，仍有进一步提速的需求。随着“十三五”的临近，内陆省份开展核电项目的呼声也日益增强。届时，随着我国核安全体系的进一步完善，如果内陆核电项目成功获批启动，我国核电发展将迎来又一轮高峰。相关标的推荐中核科技[1.04% 资金 研报]、丹甫股份[-3.38% 资金 研报]、应流股份、久立特材[-1.73% 资金 研报]等。

旅游方面，中美双方宣布2016年举办“中美旅游年”。该旅游合作项目将由中国国家旅游局和美国商务部牵头组织，旨在扩大和塑造两国之间的旅游交往。

关于旅游板块的投资机会，国信证券称，在行业逐渐进入四季度常规性淡季背景下，着眼3-6个月选股，建议在适度防御基础上选择攻守兼备型品种。主要遵循以下四种选股逻辑：第一，估值已经进入有吸引力区间且具有反季节性特征或季节性特征相对不突出的，首选中国国旅[-1.08% 资金 研报]、宋城演艺；第二，建议配置迪士尼主题且股价尚未显著表现的标的，首选中青旅[1.20% 资金研报]、宋城演艺等；第三，四季度具有较强烈利好预期的品种，首选中国国旅、易食股份[4.95% 资金 研报]；第四，继续建议适度参与国企改革主题，在“做大”方向上，首选岭南控股、号百控股[-3.23% 资金 研报]等；在“做强”方向上，首选大连圣亚[0.00% 资金 研报]、桂林旅游[-3.82%资金 研报]等。