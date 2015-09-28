本周全球市场盯紧非农报告 耶伦再携众高官登场

美联储主席耶伦上周意外鹰派的言论鼓舞了美元多头的士气，本周美国非农就业报告将成为金融市场的焦点事件，若数据表现强劲，则美元多头或将更加“春风得意”。此外，耶伦本周将率众多美联储官员再度登场。当然，在欧洲央行扩大QE的猜测日益升温的背景之下，欧元区通胀数据也将受到格外关注。而中国经济数据方面，PMI等重磅数据将透露未来政策方面的线索。

非农能否刺激10月加息可能性？

美国9月非农报告定于北京时间周五(10月2日)20:30公布。接受外媒调查的经济学家的预期中值显示，美国9月新增20.3万个就业岗位，高于前月的17.3万个；失业率料稳于5.1%。

今年迄今美国非农就业人数增加170万，推动失业率在8月份降至5.1%，为逾七年来最低水平。

美联储(FED)决策官员关注的薪资增长9月预计也将提速。美国9月平均每小时工资年率升幅料自上月的2.2%提升至2.4%。

若薪资增速加快，则有望推升通胀更快回升。美联储所青睐的物价指标自2008年4月份以来一直低于其2%的目标。

分析师指出，稳健的就业数据将会重燃美国近10年来首次加息的预期，此前由于中国经济相关忧虑促使美联储在本月维持利率不变，全球金融市场急剧下挫。

美联储今年还有两次加息机会，分别为10月和12月会议。外媒上周进行的调查显示，93位受访分析师中有72位预期美联储将在12月加息。只有9位预期10月加息，8位预期加息将推迟到2016年第一季度。

德意志银行(Deutsche Bank AG)首席美国经济学家Joseph LaVorgna发布报告称，鉴于首次申领失业救济人数持续处于低位，预计美国9月份非农就业人数增加20万人。

美国劳工部上周四发布的数据显示，截至9月19日当周初请失业金人数增加3,000人，总数为267,000人。四周移动平均降至一个多月最低水平。

Raymond James Financial Inc.首席经济学家Scott Brown表示，申领失业救济人数在很低水平，劳动力市场肯定在好转。

LaVorgna在9月9日便发布报告称，因市场动荡，美联储可能等到9月份之后再加息。如果经济数据证明有理，美联储可能在10月份行动；耶伦重申届时举行新闻发布会是可能的。

DailyFX撰文称，如果9月非农数据表明劳动力市场进一步改善，将成为立刻加息的有力支撑因素，8月份的数据已经表明失业率降至七年半低位。

法国兴业银行(Societe Generale SA)Subadra Rajappa等策略师在9月24日的报告中指出,分析过去24次非农就业报告的周期可以发现，在报告公布前的4或5个工作日设立美国10年期国债的空仓，并于数据公布前1天出场，平均回报率约为5个基点。若建立5年期国债的类似空仓操作回报“仅略低”；法兴银行建议进行10年期美债的战术性空头操作。

BMO Capital Markets的外汇分析师Stephen Gallo说道：“从现在到9月非农就业报告以前，如果局势不恶化，那么美元可能会略有小涨...但我以为涨幅不会很大。”

除了非农报告，投资者还将关注美国的房屋和制造业报告。

美国商务部上周五公布的数据显示，美国第二季度国内生产总值(GDP)环比增长年率终值为3.9%，高于上月报告的增长3.7%。数据公布后，美元指数触及8月19日以来最高96.70。

法国巴黎银行(BNP Paribas)驻纽约的外汇策略师Vassili Serebriakov说道：“今年年底之前加息的强力理由得到进一步强调，这有助于风险人气。GDP数据也有帮助。美元一周表现良好。”

耶伦领衔大量美联储登场

本周“一大波”美联储官员将要发表讲话，其中包括美联储主席耶伦(Janet Yellen)、纽约联储主席杜德利(William Dudley)、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)以及旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)。

其中，美联储主席耶伦定于北京时间周四03:00在美联储年度社区银行会议上发表讲话。美联储9月决定维持当前利率水平不变，数位委员将此形容为“千钧一发”。

耶伦上周四意外发表鹰派言论，称只要通胀率保持稳定，且美国经济强劲程度足以提振就业，那她就预期美联储将在今年开始加息。

耶伦在马萨诸塞州阿默斯特演讲时表示：“FOMC大多数成员，包括我自己在内，当前预计这些条件达成后，今年稍晚可能会首次上调联邦基金利率，之后以循序渐进的步伐收紧政策；但是如果经济出乎我们的意料，我们对于合适的货币政策的观点将会改变。”

在她此次讲话一周之前，联邦公开市场委员会(FOMC)将基准利率维持在近零水平，称“最近的全球经济和金融动态”可能会抑制美国的增长和通胀。在中国8月11日出乎意料让人民币贬值之后，对中国增长放缓的顾虑拖累金融市场陷入动荡并引发了对全球经济前景的疑虑。

耶伦上述言论提振美元上周走强。美元指数上周上涨约1.4%，为7月中以来最大周涨幅。本月迄今，美元指数上涨0.3%。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets LLC)驻纽约首席美国经济学家Tom Porcelli说，虽然一周时间内没有发生足以改变她看法的事情，但耶伦终于承认她本人确实认为年内加息是合适的做法。

Foreign Exchange Analytics的合伙人David Gilmore表示：“耶伦的讲话的确十分详尽地阐明了年内加息的理由。”

澳洲联邦银行(CBA)在研报中写道：“我们仍然认为会在12月加息，但根据耶伦的讲话，美联储有在10月加息的可能。”

圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)上周五表示，目前还不清楚在10月FOMC会议前，是否会有足够的数据让决策者作出加息决定，但是可能性是存在的，“显然我希望加息”。

他说道：“现在不完全清楚，相对于9月的会议，到10月份数据会怎么样，是否能支持我的立场。但可能性是存在的。”布拉德目前在FOMC没有投票权。

堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)上周五表示，她认为美联储应该尽快加息。乔治表示，认为首次加息的条件已经具备，零利率无法解决经济当前所面临的问题。此外，也不应忽视等太久才升息会犯政策错误的可能性。

苏格兰皇家银行(RBS)驻东京的日本外汇销售主管平野淳(Atsushi Hirano)称，在耶伦保留了美国今年加息的可能性后，美元/日元波动区间可能会从当前的119-121上升上移至120-122。

欧元区

周三将出炉的欧元区9月通胀年率料为零，不过扣除能源价格的核心通胀率预计将连续第三个月位于0.9%。

分析师指出，若整体通胀率为负值，则为3月以来首见，将会强化对欧洲央行(ECB)出台进一步刺激措施的预期，而就在六个月前，欧洲央行才刚启动规模逾1万亿欧元的资产购买计划。

不过，上周三欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)发表了立场意外强硬的讲话，表示欧洲央行需要更多时间来评估中国经济放缓(尤其是这对大宗商品价格的影响)、油价下跌以及欧元升值是否会令通胀进一步放缓。

尽管如此，从贝莱德(BlackRock)到太平洋投资管理公司(PIMCO)的基金经理们周四表示，随着通胀前景疲软，欧洲央行很可能会扩大其购债计划。

欧洲央行在9月3日对其当前计划进行调整，把能够购买的单个债券比例自25%上调至33%，而且德拉基向记者们表示，刺激将持续到2016年9月底，必要时会延后。

意大利联合信贷银行(UniCredit)分析师在研报中称，即便通胀率再次转为负值，通缩风险也较低，因为2014年能源价格重挫带来的基期效应逐渐消退，有可能在年底前推高整体通胀率。

DailyFX撰文称，随着欧洲央行考虑进一步宽松的可能性，欧元区本周公布的采购经理人指数(PMI)和通胀数据将显得重要。欧洲央行行长德拉基已经表示，如果通胀和经济增长弱于预期将毫不犹豫扩展量化宽松(QE)项目。

中国PMI

此外，周四将出炉的PMI将提供有关中国经济的更多线索。上周公布的9月财新制造业PMI初值再创六年半新低，凸显当前制造业面临内外需疲弱、通缩加剧、人员流失等多重困境。

中国央行(PBOC)本周也可能公布外汇储备数据。外媒分析师预计，数据或许显示，中国央行在8月11月意外安排人民币贬值后又继续花了多少资金稳定人民币汇率。

中国外储规模8月末外汇储备余额环比减少939.29亿美元，创出单月降幅纪录新高，反映了央行对人民币贬值的干预，且自2014年6月达到近4万亿美元的高位后，累计降幅已近11%。不过8月末中国外储规模仍有3.557万亿美元，仍为全球最大。

在上周刊发的一篇访问中，中国国家主席习近平表示，外储减少“在适度可控的范围内”，他表示，“不必过分担忧”。

美国政府能否避免关门？

除了央行政策前景，美国政坛争斗也吸引力投资者的目光。美国众议院议长博纳那(John Boehner)上周五意外辞职，降低了本周美国政府关门的可能性。

博纳表示，他将在10月底卸任议长并离开众议院。这表明贝纳将推动一项政府融资法案，同时避免出现令问题复杂化的因素，从而招致白宫的否决。

高盛(Goldman Sachs经济学家周五在客户报告中说：“这大大降低了政府本周关门的可能性。”

近期投资者有如“惊弓之鸟”，一旦看到美国政府关门难以避免，市场出现负面反应的可能性大大增加。虽然在2013年政府上次关门时标普500指数实际上涨3.0%左右，但那是在全年股指涨幅将近30%的情况下发生的。

亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)日前表示，假如政府再次关门，美国经济将受到影响。

美国联邦预算专家Stan Collender日前表示，本月底美国政府关门的几率已经飙升至75%。如果政府最终关门，则将是政府两年来的第二次关门。

他将这种局面归咎于共和党日益升级的“内斗”。Collender同时供职于众议院和参议院的预算委员会。

假如美国国会无法通过支出法案以令政府获得运转资金，则美国联邦政府将在10月1日被迫关门。上次美国政府停摆是在2013年10月1日，2013年10月16日结束关门。