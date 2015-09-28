本周金融市场重要指标和风险事件提醒（9月28-10月2）

市场展望

适值新季度与月度新开局，数据面关注制造业数据及美国9月就业报告。另外，美联储数位决策官员也有多场演讲活动，投资者有更多解读政策的空间。

随着月末临近，美国下周五又将发布9月就业报告，虽然围绕非农就业总有着各种预期，但数据一段时间以来已非人们紧盯的最重点。而即便就业数据已经不再是阻止美联储加息的障碍，但通胀低迷，以及国际经济形势恶化，再加上美元汇率强势，这些都是让美联储感到犹豫不决的动因。

道明证券(TDS)分析师周五(9月25日)表示，黄金近期可能出现强势反弹并继续走高，但如果黄金再次冲高，市场可能会因其受到的下行压力阴影影响而难以进一步突破上方阻力。

盛宝银行(Saxo Bank)商品分析主管Ole Hansen表示，目前金价上行关键水平为1150美元/盎司。在金价突破1150水平后，可能将上行触及8月高点的1170美元/盎司水平。

瑞银集团(UBS)分析师则指出，黄金已经将美联储可能加息等不利因素计入价格，所以目前仍然存在短期内上行的可能性。

据彭博社周五(9月25日)公布的最新调查显示，由于美联储声明偏鸽派，黄金交易员、分析师依然看多下周金价走势。在接受调查的26位黄金交易员及分析师中，13人看涨(50%)，9人看空(35%)，4人看平(15%)。

的主要驱动因素可能仍是美国和欧元区经济的背离走势，美国预期将继续享受着强劲就业数据带来的利好，而欧元区通胀情况依然不容乐观，此外美国非农就业大戏在周五再次上演。

目前来看，全球各大经济体中只有美国和英国的经济势头依然良好，因此美元和英镑仍是G10货币中的投资首选。不过即便美国经济形势利好不断，但并非所有的市场“伤口”都已愈合，投资者心态依旧谨慎。

随着月末临近，美国下周五又将发布关键的就业数据，虽然围绕非农就业总有着各种预期，但数据一段时间以来已非人们紧盯的最重点。而即便就业数据已经不再是阻止美联储加息的障碍，但通胀低迷，以及国际经济形势恶化，再加上美元汇率强势，这些都是让美联储感到犹豫不决的动因。一旦就业数据不尽人意，那么可能会诱发美元的急剧回落——即便这一局面未曾发生。

重要经济数据和事件

周一

中国1-8月规模以上工业企业利润，美国8月个人收支，美国8月NAR季调后成屋签约销售指数。

央行动态：

日本央行行长黑田东彦对商界领袖发表演说，“金融监管--稳定性对一致性”巴黎会议召开，纽约联储主席杜德利在纽约就货币政策问题发表讲话。

国际财经大事 ：

应联合国秘书长潘基文邀请，国家主席习近平赴纽约联合国总部出席联合国成立70周年系列峰会并在联合国总部发表演说，第五次中欧经贸高层对话在北京举行。

周二

欧元区9月消费者信心指数终值，德国9月消费者物价指数初值，美国9月谘商会消费者信心指数。

央行动态：

芝加哥联储主席埃文斯就当前经济形势与货币政策发表演说，旧金山联储主席威廉姆斯表演说，比利时央行行长科因在一个金融行业会议上发表讲话。

国际财经大事 ：法国总统奥朗德、欧盟委员会主席容克发表讲话。

假日：韩国 中秋节 假期休市。

周三

日本8月季调后零售销售，瑞士9月KOF领先指标，德国9月季调后失业率，英国第二季度GDP终值，欧元区9月调和消费者物价指数初值，美国9月ADP就业人数变动。

央行动态：

纽约联储主席杜德利在证券业及金融市场协会(SIFMA)流动性论坛发表演说。

周四：

日本第三季度短观所有产业指数，中国9月官方制造业采购经理人指数，美国上周季调后初请失业金人数，美国9月ISM制造业采购经理人指数。

央行动态：

圣路易斯联储主席布拉德在圣路易斯发表演说，美联储主席耶伦、圣路易斯联储主席布拉德在美联储年度社区银行会议上发表讲话，英国央行发布9月份金融政策委员会会议记录。

假日：国庆节，中国、香港 假期休市。

周五：

日本8月失业率，澳大利亚8月季调后零售销售，欧元区8月生产者物价指数，美国9月非农就业人口变动，美国9月失业率。

央行动态：

瑞士央行副行长祖布鲁克于经济研究机构KOF的会议中发表演说，

波士顿联储主席罗森格伦与明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔于“宏观审慎货币政策”会议的“美国货币政策是否该有第三授权？”讨论中，分别担任报告人与小组讨论参加者。

假日：中国 国庆节连续假日 假期休市!