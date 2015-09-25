非美颤抖吧！美元获“免死金牌” 黄金紧盯晚间美国GDP

今晨美联储主席耶伦讲话意外传递偏于鹰派的言论，她预计在今年晚些时候上调联邦基金利率目标区间而且在之后继续逐步上调短期利率可能将合适之举，这也削弱了市场关于美联储将推迟至明年加息的预期，美元成为最大的“获益者”。周五(9月25日)欧市盘中，美元指数扩大涨幅，汇价最高触及96.66；现货黄金则削减上个交易日的涨幅，金价回落至1140.75美元/盎司。

耶伦“带病”力挺年内加息 美元终于得到“免死金牌”？

北京时间周五(9月25日)凌晨05：00，美联储主席耶伦在马萨诸塞大学阿默斯特分校经济系发表讲话，她在讲话中仍预计年内加息是合适之举，这也安抚了美元多头的人心。

耶伦在讲话中指出，“包括我在内的多数FOMC(联邦公开市场委员会)委员目前预计美联储2015年将首次加息。在今年晚些时候上调联邦基金利率目标区间而且在之后继续逐步上调短期利率可能将合适之举。”

她还预计，在美联储首次加息之后，加息步伐将是渐进的。同时，她还表示，“如果经济形势‘让我们吃惊’，FOMC的立场可能会发生转变。”

耶伦的讲话无疑给了美元多头“服下了一颗定心丸”，这也是对于年内加息最有力的支持，美元指数随后收窄跌幅。

日内，欧市盘中，美元指数扩大涨幅，最高触及96.66，刷新近五周高位，周线有望收出中阳线。

技术上看，日线级别中，美元指数正在测试9月3日高位96.62附近的阻力，汇价若突破该位置或将进一步上探7月高位98.15/32的阻力。MACD指标红色动能柱继续扩大，相对强弱指标(RSI)位于55附近，暗示汇价仍有上行的空间。

值得注意的是，在耶伦讲话之后，美国短期利率期货合约下跌，表明交易商押注美联储可能比他们预期的时间更早加息。

那么耶伦讲话能否真的成为美元的“免死金牌”？法国农业信贷银行(Credit Agricole)对此进行了重点解析。

法国农业信贷银行表示，尽管美联储是否将最快于10月份加息依然存在不确定性，但最新的耶伦讲话暗示美联储12月加息的几率更大，除非经济增长急剧恶化。

该行认为，“美联储年内加息预期将令美元获得买盘需求，短期内将维持看涨的立场。”

欧元重现“衰星”本色 日元“一潜在风险”不容忽视

美元短线趋势重新回归升势，欧元则重新回归“衰星”本色。与此同时，市场分析师还指出了日元面临的一大“潜在风险”。

欧市盘中，欧元/美元最低触及1.1116，刷新日内低位，1.1110的关口岌岌可危。

技术上看，日图级别中，欧元/美元正在测试60日均线(当前位于1.1120)，若跌破该位置恐将打开新的下行空间，下方支撑关注1.0800水平。

北欧斯安银行(SEB)在分析中指出，欧元/美元的上修宣告结束。欧元/美元昨日一度上修至1.1266附近，但很快重返跌势，暗示汇价上修结束。预料汇价将在1.1190附近遭遇卖盘，下周初汇价可能挑战测试1.1100关口。

ActionForex外汇分析师指出，短期欧元/美元偏好维持中性，但整体来看，因汇价仍完全受限于1.1459阻力位完好，欧元仍维持看跌倾向。

该分析师指出，如果欧元/美元跌破1.1104支撑位，则将重启自1.1713以来的跌势，下一目标指向1.0807支撑位。

不过，瑞银集团(UBS)认为，欧元下行空间有限。该行表示，“在流动性溢价处于高位的时候，我们也怀疑融资交易的状况是否真的十分重要。希腊方面仍存在风险，但这是以后的事了，而且或许并不一定会危及市场。欧元区信贷增长会对我们的观点构成支持，并且令欧元/美元有潜在的上行空间。”

除了欧元之外，市场分析人士还点出了日元面临的“潜在风险”：日本央行(BOJ)国债购买接近上限，央行或将考虑新的刺激措施。

包括瑞银集团和摩根大通(JP Morgan)在内的投行认为，日本央行可能开始买进地方政府发行的债券以及资助政府项目的债券。

据瑞银集团计算，这些债券余额分别为58万亿日元和69万亿日元。包括银行在内的金融机构能卖给央行的国债只有这么多，其中一个原因是它们必须保留部分公债以满足担保品要求。

如果日本央行考虑新的刺激，这或将引发日元新一轮的跌势。日内，受到日本核心消费者物价指数(CPI)疲弱的影响，美元/日元震荡上行。欧市盘中，汇价最高触及120.77。

现货黄金回撤1140后回升 晚间美国二季度GDP终值来袭

现货黄金经过隔夜的飙升之后震荡回落，金价在1140获得支撑。欧美股市全线大涨，这也暗示市场的风险偏好情绪有所上升。

欧市盘中，欧洲股市全线扩大涨幅，德国DAX指数涨2.84%，法国CAC 40指数涨3.34%，英国富时100指数涨2.3%。同时，美国股市股指期货也上涨近1.5%。

欧美股市大涨，暗示市场的避险情绪有所降温，现货黄金震荡回落，最低触及1140.50美元/盎司。

技术上看，日线级别中，现货黄金回撤1140附近，这一位置也由前期的阻力位转变为支撑位。若金价能持稳于1140上方，有望延续上行趋势，关注1155附近的阻力。

加拿大丰业银行(Scotiabank)表示，黄金突破1142斐波拉契阻力，并收于1153水平。金价前1142阻力已经转化为支撑，短线上方目标看向1168(8月高位)。11日移动均线1124切入位目前成为黄金多空双方分界点。只要金价收高于该水平上方，则预料金价前景乐观。

北京时间晚间20：30，美国将公布第二季度实际GDP终值年化季率，市场预期增长3.7%，前值增长3.7%。若数据意外大幅下修，或将再度提振金价。