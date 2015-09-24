渣打银行：人民币兑美元2015年底将贬至6.5

周四（9月24日）渣打银行（SCB）首席中国经济学家丁爽表示，中国公司已经偿还了相当多的外币贷款，因此未来几个月他们的美元需求将下降，进而将帮助放缓资本外流速度并支撑人民币汇率。而中国央行（PBOC）料将继续干预外汇市场，以防止人民币汇率波动过大，预计2015年底人民币兑美元将贬至6.5。

曾担任中国央行（PBOC）经济学家的丁爽在接受采访时表示，“当前中国资本外流的主要驱动力是更多在岸公司解除了美元空头仓位，企业领域的货币错配风险已经好转。”

丁爽称，“当前中国企业贷款状况更加均衡，他们对美元需求也将减少。资本外流放缓将有助于人民币企稳，并支持政府关于人民币没有必要大幅度贬值的说法。”

丁爽预计，2015年底前人民币兑美元将触及6.5，但之后将于2016年升值至6.35。而根据外媒调查的策略师预测中值，人民币兑美元到2016年底将贬至6.58。

丁爽表示，中国央行（PBOC）将继续干预外汇市场，防止汇率波动过大及人民币贬值预期增强。与此同时，监管机构也将收紧资本控制方面的漏洞，遏制无序外流。且随着央行放宽货币政策及此前的刺激措施开始发挥效用，中国第四季度经济增长将温和反弹。