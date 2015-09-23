外媒调查：美联储最可能12月加息 9月按兵不动或是失策

根外媒周二(9月22日)发布的最新调查结果显示，美联储(Fed)继上周维持利率不变后，最有可能在12月启动加息。分析师认为美联储12月加息的几率为60%。

目前美联储正逼近10年来首次加息的时点，而这是数月来全球金融市场讨论最多的话题之一，预测机构和交易商一直难下判断。

在上周五至本周二期间接受调查的93位分析师中，有72位预计12月是美联储最有可能加息的月份。

摩根士丹利(Morgan Stanley)美国首席分析师Ellen Zentner表示，“美联储今年加息的时间窗口已经缩小，虽然12月仍有可能，但今年加息并非板上钉钉。”

尽管失业率接近与充分就业一致的水平，且第二季经济增长3.7%，但美联储上周会议的论调以及对经济增长的预期显示，其立场较原先更加温和，这或许令情势变得更加那么明朗。

在这项最新的调查中，只有九位分析师预计美联储会在10月采取行动，更多经济学家认为10月加息几率只有20%。余下的12位分析师预期加息时间在2016年，其中八位预计是在2016年第一季。

美联储上周四(9月17日)会议上作出的最新预期表明，多数决策者依然预期今年至少加息一次。

尽管在美联储9月会议前仅有略超半数的受访分析师预计美联储维持利率不变，但预测人士对美联储这样做是否正确存在不同看法。

有40位经济学家认为美联储这样做是正确的，而另外41位则持反对意见。

渣打银行分析师Thomas Costerg认为，“美联储有可能在过长时间里维持了过低利率，目前金融环境变得过于宽松，有可能助长资产泡沫。”