真要等到2016年？美联储两官员发声力挺年内加息

美联储宣布维持利率不变并发表偏于鸽派的声明，这也让市场对于美联储年内的加息降至冰点。不过，投资者很快又看到了希望。旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams表)和圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)发声力挺年内加息。

旧金山联储主席、美联储今年票委威廉姆斯称，美联储本周决定将其主要政策利率维持在接近零的水平不变，这是一个艰难决定，并重申，他预计在2015年加息。

威廉姆斯说道：“在我看来这是一个艰难决定，部分反映出我们得到的信号相互矛盾。我认为适当的下一步行动是逐步上调利率，最有可能在今年晚些的某个时候开始。”

他强调，低通胀、海外政策和经济形势带来的风险，以及事实是如果经济放缓或通胀甚至进一步下降，美联储在零利率下方没有多少下调空间，这些都是建议保持耐心的因素

威廉姆斯认为，“美国可能会在今年晚些时候或明年初实现充分就业。强劲的美元和低油价是压制通胀的因素，预计这些因素将被证明是暂时的。中国的形势并不‘可怕’，但是显示出在面对经济放缓至更可持续增长速度的情况下的一种再平衡。”

圣路易斯联储主席布拉德则力挺10月加息。他反对美联储本周作出的推迟加息的决定，认为美国经济多多少少达到了决策者的目标。

布拉德称，“政策正常化的理由相当强，因为FOMC的目标基本上已达到。即便加息，政策将依然保持灵活性，有助于推动通胀向着美联储2%的目标回升。”

他强调，美联储应该关注经济，而不是市场形势。布拉德今年在美联储政策决定上没有投票权，明年将有投票权。