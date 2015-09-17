智利8.3级强震突袭 “铜博士”好运来了？

因智利近海发生强震引发了对智利铜供应中断的担忧，伦敦金属交易所(LME)铜价周四(9月17日)亚市早盘触及近两个月来最高水平。智利是全球第一大铜生产国。

8.3级的地震撼动了智利首都圣地亚哥的建筑并引发智利和秘鲁海啸预警。秘鲁今年有望成为全球第二大铜开采国。

美国地质调查局(USGS)称，地震发生在瓦尔帕莱索(Valparaiso)以北167公里处，最初报告的震级为7.9。USGS称，震中深度为12.6公里。目前暂无伤亡报告。

夏威夷的太平洋海啸预警中心(PTWC)周四称，智利近海发生8.3级地震后，法属玻利尼西亚海岸有可能发生浪高达3米的海啸。

PTWC还发布预警称，日本、南极洲、以及包括新西兰、斐济、汤加(东加)、瓦努阿图和所罗门群岛的南太平洋的大部分区域，有可能发生浪高0.3-1米的海啸。

指标三个月期铜周四亚市早盘上涨1.1%至每吨5,440.50美元，为7月22日以来最高水平。

智利国家铜业公司(Codelco)称，旗下冶炼和精炼部门Ventanas的工人已经疏散。该公司在推特发布消息称：“我们任何部门都没问题。基础设施和人员都没有损伤。”

因股市反弹暗示中国的铜需求可能改善，LME铜价周三连续第二天上涨。LME 三个月期铜上涨0.6%至每吨5,376美元。

上证综指周三大涨4.9%，收于3,152.26点，结束了连续两天累计6.1%的下滑。

2015年铜价在六年低点附近挣扎，主要由于今明两年全球市场料供应过剩，且主要消费国中国需求减缓。由于市场担心中国需求会放缓，铜价8月份触及六年低点。

据外媒7月对分析师的调查中值显示，全球铜市供应今年料小幅过剩近20万吨。

但嘉能可(Glencore)等全球矿商本月宣布小幅减产，所以降低了供应，致使一些分析师对铜市前景转为谨慎乐观。矿主减产之际正值中国批准总额110亿美元的铁路项目，这些项目可能刺激新的铜需求。

铜价能否持续反弹？

因投资者担忧中国需求放缓会导致供应过剩，铜价今年迄今已经下跌约13%。不过值得注意的是，近期铜价创出三个月来最长上涨周期，显现良好的反弹势头。

有分析师指出，中国的库存下滑进一步证明铜价仍有反弹的空间。根据研究数据，不在交易所监控范围内的中国铜库存8月份降至54万吨，为21个月最低水平。占据了全球铜需求近半壁江山的中国并不公布保税仓库库存的官方数据。

此外，矿商嘉能可和Freeport-McMoRan Inc.先后宣布减产，增强了供应趋紧的预期。在全球最大产铜国智利，由于合同工再度举行抗议活动，国有企业Codelco旗下位于该国北部的Chuquicamata矿被迫停产。

ICBC Standard Bank Plc驻伦敦的分析师Leon Westgate说道：“中国保税仓库库存下降得很厉害，中国的需求不错，供应面出现中断和减产案例，市场上的铜供应无论如何也谈不上泛滥。所以，现在有人开始说市场见底了。”

力拓(Rio Tinto PLC)首席执行官Sam Walsh在华盛顿的美国商会表示，中长期内市场可能出现短缺情况。Walsh称，铜开采难度变大，未来将出现短缺。

LME网站日前公布的数据显示，截至9月11日当周基金所持期铜净多头头寸增长超一倍，达到17,677张合约，此前一周为7,213张合约。

不过巴克莱(Barclays)在9月14日的报告中说，铜价涨势可能过头，需求还不够强大，不足以表明中国和其他地区情况在好转。

报告显示，第四季度38.1万吨的“大规模”过剩应该会扭转近期涨势；2015年供应料将过剩34.4万吨，2016年54.4万吨。