假如美联储本周加息 美元后市恐大事不妙？

本周美联储是否加息成为全球金融市场的“头等大事”，不管美联储加息或者不加息，金融市场在决议后短线势必会出现剧烈波动。目前利率期货走势表明本周加息的概率并不高，但华尔街经济学家的观点却势均力敌，这也使得本周决议悬念重重。有分析师表示，即便美联储加息，美元多头也不应过于乐观，事实上，根据历史经验，美元在加息后会踏上“下坡路”。

尽管部分市场人士仍预计美联储(FED)可能在本周行动，但市场愈发认为，全球增长步履蹒跚，恐将促使美联储将加息时间推迟至本年底或甚至明年。

在美联储周三(9月16日)开始为期两日会议前，美元指数周一微涨0.1%，报95.25，之前触及8月26日来最低的94.91。美元指数较3月触及的12年高位回落约5%，反映出市场对美联储加息预期的降温。

美国利率期货走势显示，交易商认为美联储周四将进行2006年来首次加息的机率约25%。





但华尔街分析师的观点则势均力敌，彭博调查的81位分析师中大约一半预计这次将会加息。自从2008年以来，美联储一直将利率维持在接近零的水平，以支持经济。

Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示，投资人和汇市分析师对美联储是否会在本周加息意见不一，令美元在本周声明发布前将陷于窄幅区间。Esiner称：“许多投资者倾向保持观望，直到出现一些宏观经济发展，或美联储更倾向加息或不加息的更明确迹象。”

巴克莱(Barclays)表示，美联储料本周不会加息，预计美元将温和下跌。

尽管ICE美元指数近期走软，但美联储青睐的美元汇率指标——贸易加权美元指数却继续走强：在美联储的经济模型中，这将对净出口进而实际GDP产生相当大的负面影响。这或许也会让美联储对加息有所顾忌，因这会刺激贸易加权美元指数进一步攀升，从而影响美国经济整体复苏。

高盛(Goldman Sachs Group Inc.)上周四发布的报告显示，最近的股市大跌、企业借债成本攀升和美元升值导致金融环境收紧，大约相当于美联储基准的联邦基金利率进行了3次、每次25个基点的上调。

高盛金融状况指数整合了股价、信贷息差、利率、汇率等变量，在8月末市场最震荡的时候，该指数升至5年来最高水平。事实上，观察美联储的人士应当关注高盛这一指数，原因是纽约联储主席杜德利(William C. Dudley)担任高盛首席美国经济学家的时候曾使用这个指数很多年。而且，他在去年的多次演讲中也强调了金融状况的重要性。

即便本周加息 美元也难有大行情？

最新数据显示，汇市投机客在9月8日当周仍增持美元多仓，为约一个月来首见，显示或许部份市场人士仍押注美国会有所行动。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，9月8日当周，美元净多仓升至220.7亿美元，此前一周为216.1亿美元；这是美元净多仓连续第三周低于300亿美元。

最近几周以来，美联储官员虽然表示注意到中国8月11日货币贬值后各国股市动荡等全球局势的变化，但并不愿意排除9月份收紧货币政策的可能性。

摩根士丹利(Morgan Stanley)的外汇策略师负责人Ian Stannard表示：“美联储会议之前美元看多情绪依然高涨。即使美联储12月前仍不加息，我们预计美元将持续强劲的表现。长期来看，市场关注的焦点将是经济基本面。”

摩根大通(JPMorgan)首席全球分析师David Kelly 9月4日重申美联储应该在两周内加息。Kelly表示，“如果你现在不加息，那么美国经济就会陷入类似日本之前遇到的20年萧条一样的境地。在一个健康的经济里，保持利率在非常低的水平是非常不明智的。”

但有市场分析人士指出，即便美联储本周宣布加息，对于美元也只会产生短期推动作用。他们预计美联储可能会表明，进一步收紧收紧的步伐将会是缓慢的，这将令美元受限于一个狭窄交易区间。

瑞银集团(UBS)的外汇策略师Geoffrey Yu表示：“除非美联储给市场‘大惊喜’，否则美元的预期不会改变。但假如美联储表示他们正处于‘激进地’收紧货币政策步伐之中，这将令美元的市场情绪出现重大转变。”

Yu声称，即便美联储本周采取行动，他们也可能会暗示非常缓慢的加息步伐，欧元/美元将维持在1.1000-1.1400区间内波动。周一纽约尾盘欧元/美元跌0.3%，报1.1313。

三井住友信托银行(Sumitomo Mitsui Trust Bank)外汇销售主管Yousuke Hosokawa说，如果美联储在9月17-18日的会议上决定加息，美元/日元可能测试124关卡。

布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman,BBH)驻东京外汇策略师Masashi Murata称，美联储对于利率前景的看法，将成为决定美元走势的决定性因素。

本周美联储还将在政策会议后，公布联储官员最新的经济预测摘要报告，而且美联储主席耶伦(Janet Yellen)会在会议后召开新闻发布会。

他说道：“比起美联储会或不会加息的问题，我认为更多焦点放在会后声明及耶伦的新闻发布会。”

Murata称，即便本周进行了加息，但如果联储政策官员在他们所谓的“点阵图”(dot chart)中，下调对2016年利率适宜路径的看法，美元仍可能承压。

BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien指出，即便美联储果真加息，那么美元的涨势可能也难以维持，原因在于美联储或将呈现相对温和的利率指导，换句话说，建议在周四决议发布之前，投资者应减少美元多头。

摩根士丹利预计，美联储要等到12月才会加息，如果美联储周四真的加息的话，则将加速新兴市场货币的下跌。那些经常帐盈余良好且有净外资支撑的货币，比如欧元和日元，就可能因为美联储加息而走高。而那些风险资产的表现就和这些货币截然相反。

以史为鉴：美联储启动加息时 就是抛售美元时刻？

在过去三轮加息周期中，美元在加息之前6-9个月平均升值近9%。之后美元就走上下坡路，6个月平均下跌大约6%。

摩根大通旗下JPMorgan Funds的首席全球策略师David Kelly称，“因为美联储紧缩政策而预期美元会上涨的假设不符合历史，美元在真正加息之前确实会上涨，但这就是传言时买入、事实时卖出。”

在此前的加息周期中，美联储在加息第一年平均加息2.25个百分点。这次，决策者对2016年底联邦基金利率的预期仅为1.625%，官员使用了包括“爬行”、“逐步”、“稳定”等字眼来设定基调。人民币贬值可能进一步放慢美联储加息步伐。

考虑到美联储可能没有1994、1999和2004年紧缩周期那么激进，这意味着美元这次的下跌或许会更加明显。美国经济增长一直不均衡；在全球经济增长迟缓、大宗商品大跌的情况下，通胀依然远远低于美联储2%的目标。

根据美国洲际交易(Intercontinental Exchange)的美元指数，在2004年美联储首次加息之后的半年内，美元下跌9.3%。1994年美联储宣布加息时，美元下跌6.9%，而1999年加息时美元下跌1%。

Invesco PowerShares高级股权产品策略师Nick Kalivas表示：“很多利率因素已经体现在汇价中，加息步伐确实很关键。”

法国兴业银行(Societe Generale)指出，在过去的25年内，美联储共开启了4轮加息周期。在美联储宣布加息后的六个月内日元是唯一兑美元上涨的货币。法兴银行补充道，在每次加息周期中美元并没有上涨。