顶尖逆向投资者：别在意市场暴跌 买进这些股票

6-8月份期间发展中国家股市市值蒸发6.6万亿美元，面对这样的暴跌态势，并非每个基金经理都在撤离。Phil Langham就是“坚守阵地”的基金经理之一，不仅如此，他甚至还增持该地区股票。

Langham担任加拿大皇家银行环球资产管理(RBC Global Asset Management)新兴市场投资主管，并管理着23亿美元资产。他信奉一条规则：不买大盘，买个股。

因担忧中国经济增速放缓和美联储(FED)可能实施的加息举措，前30大发展中国家的股市有一半进入熊市。

但即使如此，Langham的基金仍然增持了诸如中国移动(China Mobile Ltd.)、巴西布拉德斯科银行(Banco Bradesco SA)和印度房产开发融资公司(Housing Development Finance Corp)之类的股票。





Langham于9月8日接受采访时说道：“市场非常关注短期消息面与短期收益。但站在更加长远的角度上，我们感觉自己能够了解一家企业更加真实的实际价值情况。”

Langham在任何情况下都忽略大盘趋势、抄底个股的策略经受住了业绩检验。过去三年他的基金回报情况超越98%同业基金的表现。

尽管中国股市结束两年累计达165%的涨势，导致多数新兴市场基金经理遭受亏损，但Langham仍能将损失幅度限制在7%。