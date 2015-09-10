前大摩策略师的“美元微笑”理论是怎么回事？

对冲基金SLJ Macro Partners LLP联合创始人、前摩根士丹利(Morgan Stanley)外汇策略师任永力(Stephen Jen)目前给出这样一个“奇特的”观点：条条大路通强势美元(All roads lead to a stronger dollar)。

任永力曾在摩根士丹利工作了13年，并在此期间提出了所谓的“美元微笑”(“dollar smile”)理论。他预计，无论美联储(FED)能否在不引起市场动荡的情况下成功加息，美元都将走强，尤其是兑新兴市场货币。

常驻伦敦的任永力9月9日接受采访时说：“目前我们身处一个非常奇怪的局面，美国经济在继续增长，但金融抛售的风险同时也上升了，这种环境事实上对美元最有利。美元在多种情境下应该都会得到支撑。”

尽管市场延后了对美联储首次加息的时间预期，但猜测美联储将收紧货币政策而买入美元的投资者仍在获得收益。

中国央行(PBOC)8月11日意外令人民币贬值，这加剧了投资者对全球第二大经济体中国增速放缓的担忧，从而引发全球市场动荡。但随后美元兑大宗商品生产国和发展中国家的货币大幅攀升。

分析师预计，到今年年底，美元兑除英镑以外的所有发达国家货币以及大多数新兴市场货币都将走高。

任永力的分析酷似他的“美元微笑”的理论。根据这一理论，在美国经济强劲增长或陷入深度衰退时，美元都将上涨。

尽管在2004年美联储启动上一轮加息周期时美元出现下跌，但在第二年(在美联储将基准利率提高200个基点)，美元兑主要货币上涨8.7%。

2008年，因全球金融危机驱使避险需求上升，美元再度大涨，彭博美元即期指数(Bloomberg Dollar Spot Index)涨幅高达8.9%；该指数今年迄今为止上涨7.1%。

尽管美国失业率已降至七年最低水平，但因股市和汇市震荡也会影响情绪，市场至今仍不能确信美联储会在9月加息。

纽约联储主席杜德利(William Dudley)在8月26日曾表示，近期市场动荡已经让美联储在9月加息变得“不那么令人信服”。

利率期货显示，美联储在9月16-17日会议上加息25个基点的可能性周三(9月9日)降至28%，而一个月前为54%。

巴克莱(Barclays Plc)驻新加坡亚太区外汇策略主管Mitul Kotecha表示：“市场只会押后美联储加息预期，而不会消除这种预期。我们不会看到亚洲货币有很大的喘息空间，不仅有来自中国的压力，同时还面临资金持续外流以及经济增速放缓的局面。”

Kotecha指出，巴西、土耳其和南非等亚洲以外国家的汇率将承压，欧元同样是如此。

一项跟踪20个发展中国家货币兑美元走势的指数自8月10日以来下跌4.3%，巴西雷亚尔和南非兰特领跌，跌幅分别达9.1%和8.8%。跟踪澳大利亚、俄罗斯、巴西和新西兰等10个商品生产国货币走势的指数下跌5.2%。

澳洲国民银行(National Australia Bank Ltd.)驻悉尼外汇策略联席主管Ray Attrill表示，尽管有关美联储加息的预期降温，但一旦加息变为现实，这也就为届时美元上涨创造可能性。

他说道：“加息会构成支撑，股市遭抛售也会构成支持，或许你真的可以看到美元露出一丝微笑。”