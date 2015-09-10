全球股市井喷！日元和欧元黯然神伤 谨防加央行“放冷箭”

隔夜美国三大股指全线飘红，市场风险情绪继续升温。全球股市周三(9月9日)也迎来了久违的“狂欢日”，亚太股市涨势喜人，香港恒生指数和上证指数延续反弹势头。日经指数收盘狂飙7.7%，创自2008年来的最大单日涨幅。日元的避险买盘热潮逐渐退去。欧市盘中，美元/日元最高触及120.73。晚间，加拿大央行将公布利率决议，投资者需要谨防央行意外宣布降息。

全球股市喜迎“狂欢日” 日经和恒生单日涨幅惊人

受到中国市场企稳和隔夜美股大涨的推动，市场风险情绪一路上升，全球股市周三迎来了久违的“狂欢日”。包括日本、中国和欧洲在内的各主要股市竞相大涨。

隔夜，美国三大股指全线飘红。标普500指数收涨2.51%报1969.41点；道琼斯工业平均指数收涨2.42%报16492.68点，创2015年迄今第二大单日点数涨幅；纳斯达克综合指数收涨2.73%报4811.93点。

日内，亚太股市“不负众望”，香港恒生指数和上证指数延续反弹势头。恒生指数收盘大涨4.1%报22131.31点，创下自2011年12月1日以来最大单日升幅；上证指数收盘上涨2.29%报3243.09点。

日本股市的表现最为耀眼。日经225指数收盘狂飙7.7%报18770.51点，创自2008年以来的最大单日涨幅，也是日经指数历史上第6大单日涨幅。东证指数收涨6.4%报1507.37点。

Baring Asset Management驻香港的资产策略负责人Khiem Do表示，“在一片对于中国经济增长放缓的担忧之中，日本股市之前的抛售潮已经过度。”

Saison Asset Management Co.的投资组合经理Tetsuo Seshimo指出，“之前(股市)的下跌速度是如此之快，而今天我们看到了反转。从现在起，股市的表现将会取决于中国的消息面。”

除此之外，韩国首尔综指收盘劲升2.81%；台湾股市收盘上涨3.6%，报8286.92点。澳洲标准普尔200指数收涨1.85%，报5210.00点。

欧洲股市不甘落后，各主要股指均大幅高开。泛欧绩优300指数周三上涨1.2%，英国富时100指数开盘上涨1.9%，法国CAC40指数开盘上涨2.3%，德国DAX指数开盘上涨2.1%。

市场分析人士指出，中国和美国市场企稳点燃了全球股市上扬的“导火索”，股市已经出现了回暖的迹象，但仍需要关注这一趋势能否延续。

IG's market策略师Bernard Aw表示，“欧洲股市开盘就上涨超过1%，风险偏好情绪正在扩散。在经过了黑暗的一周之后，美股强势归来，这也代表了风险情绪的升温。”

“避险热潮”随风而去 日元和欧元恐将“原形毕露”

全球股市出现“井喷行情”，市场中的避险情绪也随之降温，日元的吸引力显著下降。美元/日元日内一路走高，再度上探测试200日均线位置阻力。

欧市盘中，美元/日元最高触及120.73，刷新逾一周高位，距离200日均线(当前位于120.80)仅一步之遥，随后震荡回落。

技术上看，日线级别中，美元/日元仍未走出之前的震荡区间。短线风险偏于上线，200日均线是关键阻力，支撑位关注118.80附近。

技术指标方面，MACD指标绿色动能柱继续收窄，双线粘合，有形成金叉的迹象。KDJ指标双线金叉，布林带中已触及中轨，袋口向下，有收紧迹象。

野村证券(Nomura)指出，就短线而言，美元/日元已经有一个清晰的看涨旗形，下一个目标是120.70水平。在该目标上方，美元/日元有120.88及121.75阻力。汇价关键的支撑位在119.71和119.59附近。

东京三菱日联银行(BTMU)指出，市场仍在期望日本央行进一步宽松，但该行似乎认为美元/日元上行空间已经十分有限。该行预计汇价也就在今年四季度冲一下122水平，之后会温和回落至120关口。

欧元也是股市大涨背后的“落寞者”，之前欧元和欧股的逆向关联性性升至10年高位。伴随着欧股的反弹，欧元的升势面临中断的风险。

欧市盘中，欧元/美元窄幅震荡于1.1190水平附近，5和10日均线有下穿30日均线的风险。MACD指标在双线死叉之后绿色动能柱略有收窄。

FXStreet分析师Omkar Godbole认为，“欧元/美元空头回归。建议关注1.1088支撑。汇价未能收复上周四之后的三日跌势，之后突破1.12宣告失败暗示汇价将走低。汇价跌破8月28日低位1.1155将跌至3-8月升势的50%回撤位1.1088。只有突破1.1243才能打开重测1.1296。”

德国商业银行固定收益部首席技术分析师Karen Jones表示，欧元/美元自55日均线1.1093的反弹幅度十分有限，短线仍倾向下行风险，下方支撑关注1.1015，跌破该支撑恐威胁通道底部1.0907支撑。短期内上行动能或在1.1260和1.1332遭遇阻力打压。

加拿大央行利率决议来袭 美/加多头能否“扬眉吐气”？

北京时间晚间22：00，加拿大央行(Bank of Canada)利率决议将是市场关注的焦点。此前，加央行曾出人意料降息，引发加元汇率地震，本次投资者也不得不防。而在明天凌晨05：00，新西兰联储(Reserve Bank of New Zealand)也将公布利率决议。

从当前市场的主流预期来看，加拿大央行或将会选择按兵不动，而新西兰联储多半会再次降息25个基点。不过，投资者不要忘记7月份，加拿大央行意外降息25个基点的举动令市场大感意外。而之前，加央行也表达了对经济放缓的忧虑和通胀低迷的担心。

市场分析人士指出，晚间加拿大央行若继续发表鸽派言论，甚至意外降息的话，加元恐再次跌入深渊。

法国巴黎银行(BNPP)就预计，日内加拿大央行将降息25点。该行表示，“不管本周市场风险环境和大宗商品价格如何波动，商品货币仍对第三季度大宗商品价格大跌对其经济造成的冲击脆弱。”

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)则更倾向于认为10月降息。该行认为，“即使加拿大潜在经济活动料疲软，不过几乎未见加拿大央行9月降息的原因。若国际原油价格仍低迷，且加拿大经济增长仍疲软，加拿大央行料于10月降息，因进一步货币政策刺激对消除经济疲软是必要的。”

日内欧市盘中，美元/加元先抑后扬，汇价在触及1.3174的低位之后反弹，最高上探至1.3227水平。

法国巴黎银行仍坚持看多美元/加元，“美元/加元长期上行目标指向1.35，建议在1.3140位置买入美元/加元，止损位应设在1.2940。”